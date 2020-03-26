【新冠肺炎】確診女警與同袍訪All Night Long吧　確診樂隊曾表演

在中環蘭桂坊爆發疫情的樂隊群組今日（26日）再增10人確診，包括樂隊成員、酒吧顧客等，整個群組累計增至23人。衞生防護中心透露，由於染疫樂隊曾到不止一間酒吧演出，其中確診的22歲女警亦是酒吧顧客之一，她於3月20日曾與同袍到尖沙咀諾士佛臺的酒吧All Night Long，當日亦有樂隊在場演出，女警其後於3月24日發病。 女警亦曾到靶場練槍，之後與三名同事用膳。

衞生防護中心公布，今日增43宗新型肺炎確診個案，其中中環蘭桂坊早前爆發疫情的酒吧演出群組，該群組至昨晚已有13名確診患者，涉及的酒吧共4間，包括在中環的Insomnia、灣仔的Dusk Till Dawn及Centre Stage，以及尖沙咀的All Night Long。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日再多11人與該群組有關，包括3名在其中3間酒吧工作的人員（第413、447及451宗）、曾於潛伏期光顧的顧客（第422、428、450、442宗）、以及樂隊演出者（第432、433、434、440宗）。

同公司擁有4間酒吧、9隊樂隊 部份樂隊成員同住宿舍

張竹君續指，染疫樂隊所屬的公司擁有上述4間酒吧，旗下共有9隊樂隊，有逾9成僱員是菲律賓籍人士，全公司共124人，當中有16人確診。公司有提供宿舍，部份成員同住在灣仔恆信大廈，家居上有接觸，工作期間亦有交集，酒吧的職員及樂隊成員亦較密切，因此將該公司逾120人列作緊密接觸者，將獲安排入住檢疫中心。

確診新冠肺炎的22歲女警駐深水埗警署，警署內有人進行清潔及消毒設施工作。（香港警察fb圖片）

染疫女警與同事光顧All Night Long

其中一個顧客是確診的22歲女警員，她曾於3月20日與另一名同事光顧涉事的酒吧All Night Long，張竹君稱，當日有樂隊在場演出，未知所涉及的樂隊及演出時間，同行的同事現已入院，正等候檢測結果。

該女警3月24日發病，發病日早上曾到新界南室內練靶場訓練燒槍。張竹君透露，該女警燒槍後曾與三個同事喝東西，其後工作期間不適求醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（羅君豪攝）

▼最新一輪防疫措施▼