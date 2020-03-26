【肺炎口罩】老師設計可重用口罩　K Kwong質疑濾芯過小效能存疑

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日有STEM老師宣布「Saving The Mask」計劃，研發MASKSAVER可重用口罩，以解決口罩需求龐大的問題。有專家質疑口罩的濾芯過小，空氣過濾的效能存疑，而計劃負責人回應指濾芯採用歐盟標準，正申請內地GB2626標準的認證，當中包括空氣過濾等測試。

鄺士山 K Kwong 原本只是一名化學科講師，但不忍心港人要四周撲口罩而研究可重用口罩。（梁鵬威攝）

曾製作可重用口罩的前中大化學系講師鄺士山（K Kwong）直斥MASKSAVER口罩的濾芯過小，就像玩具。他解釋，濾芯的面積決定空氣過濾的效能，而濾芯在沾濕後，空氣流通阻力加大，形成飽和的狀態。使用者將難以呼吸，或是強行呼吸，致濾芯抵受不住壓力而破爛，因此濾芯的面積愈大愈好。

鄺認為獲得認證不代表防護能力更高，除了過濾效率外，口罩的外在設計非常重要。他指，密封式設計的潛水鏡以橡膠或矽膠製造，而食品級吸塑膠製造的口罩則會漏氣，無法緊貼皮膚。「口罩唔係齋講數據，仲要買埋個設計。」

鄺直斥「世界上冇免費午餐」，市面上可重用的布口罩有清洗次數的上限，因物料在反覆清洗後會變得鬆弛。他建議最近的口罩發明者多學習科學理論，「點解市面咁多相似嘅設計但冇人用？點解醫生只係戴N95？因為（其他口罩）唔work嘛。」

計劃負責人指濾芯採用歐盟標準，正申請內地GB2626標準的認證，當中包括空氣過濾等測試。（歐陽德浩攝）

計劃負責人︰口罩設計無問題

Saving The Mask計劃負責人李偉康、袁思明、梁偉健指，口罩的設計並無問題，氣孔的面積經過計算，濾芯採用歐盟EN-149, FFF2/3級的標準，亦正在申請內地GB2626標準的認證，檢測流程包括呼吸阻力、過濾效率、呼吸閥蓋牢度等要求。而記者會展示的口罩為樣品，將來仍會作出微調，例如增加氣孔和濾芯的面積，減少空氣的阻隔力。

至於有專家指，材質較硬的口罩難以密封。他們強調口罩使用食品級吸塑膠，柔韌性較高及具有彈性，配合索帶做到緊扣的效果，並以同類型的飯盒塑膠作比喻，「其實可以吸得好實，飯盒吸咗蓋之後都唔會漏湯啦。」

他們重申，口罩的設計是基於節省物料、可回收、循環再用三點，同時顧合外觀及防病毒的用途，希望新設計能釋出緊拙供應的外科口罩給前線醫護使用，長遠亦能保護環境有幫助。