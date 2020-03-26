【新冠肺炎】消息：行政會議明召開特別會議　或同日公布防疫措施

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（26日）新增43宗確診個案，累計增至453宗。消息指行會明日（27日）召開特別會議，料討論防疫措施，或於同日公布。 早前有行會成員表明不認同政府推出「禁酒令」，建議立法限制公眾社交活動，限定外出聚集人數，以防止人群聚集及截斷傳播鏈。不過，不同的行會成員都對禁酒令持不同立場。

政府建議暫時禁止全領有酒牌的食肆酒吧售賣及供應酒精飲品，遭業界批評做法治標不治本。（資料圖片 / 羅君豪攝）

七行會成員公開質疑「禁酒令」

特首林鄭月娥周一（23日）召開記者會表明，為「減少社交接觸和一些聚集」，決定透過修訂法律，暫時禁止領有酒牌的食肆、酒吧和會社售賣和供應酒類飲品，未有說明修例詳情和內容。但業界批評做法治標不治本，無法減低社交接觸，行會有七名成員更公開質疑措施成效，據悉事前未有與行會討論。

成員之一的湯家驊認為做法「到皮不到肉」，應盡快立法限制公眾社交活動，而外出聚集人數可限於2至6個，認為4人最適合。另一成員林正財透露，政府正研究有效和直接措施，減少市民的社交距離，也認為最有效切斷病毒傳播鏈的方法是限制人群聚集的數目。

本身是飲食界立法會議員的自由黨主席張宇人早前亦表示，對政府實施「禁酒令」感突然，強調「飲酒不等於散播疫情」，若「禁酒令」落實，他希望政府能為業界支付租金、員工薪酬及免繳交「禁酒令」期間的差餉。

▼最新一輪防疫措施▼

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【01專訪林正財】本港處大爆發邊緣 應研人群聚集限10人以下

行政會議成員林正財，昨日接受《香港01》訪問時表示，如此軌跡變化的疫情持續的話，「醫療系統會崩潰，係好逼切要將把疫情數字撳返低。」他透露，政府正研究不同有效減低人群聚集數目的嚴厲措施，他認為應修改法例 ，規定降低至10人以下的人群聚集。