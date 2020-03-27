【新冠肺炎・最新】增65宗　女警求診拒戴口罩　林鄭6點半見記者

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日新增65宗確診破單日紀錄，累計至519宗。蘭桂坊酒吧樂隊群組，新增19人確診，包括10名職員和樂手及9名顧客。

確診的深水埗警署女警，求診時拒絕戴口罩，兩名抽血員需隔離。

行政長官林鄭月娥將於下午6點半見記者，《香港01》將現場直播。

【16:38】確診的22歲深水埗警署女警（428號病人），到明愛醫院求醫時，拒絕戴口罩

醫管局總行政經理何婉霞指，女警求醫時，兩名有戴外科口罩和手套的抽血員，發現病人無戴口罩，有幾聲咳嗽，勸諭她戴口罩後做其他工作，但之後仍發現該名病人無戴口罩。何婉霞再次呼籲所有病人要跟隨醫務人員的指引，求診時要戴口罩。兩名抽血員抽血、做心電圖的時間超過15分鐘，被列為緊密接觸者，需要隔離。

何婉霞指，抽血員有為其他病人治療，但有戴口罩，其他人風險相對較低。她說若病人拒戴口罩，屢勸不改，會通知保安員協助，並保障醫務人員自身安全，若不合作會通知醫院管理層。

傳媒多番追問，會否譴責該名女警，或者會否向警務處投訴，何婉霞並無正面回應。她僅稱，大部份病人都合作。

至中午12時，一共326宗懷疑個案，498位仍醫院，374號已出院，累計111人出院，1012張負壓床。留醫公院的119、192、312、338號危殆；219號嚴重。

一名新確診護士，3月初放假，3月7日回到港，無再返醫院工作，家居隔離，原定31日重新返工。庫存有2400萬個外科口罩，160萬個N95，260萬個保護衣，320個面罩。外科口罩夠用1至3個月。N95只足用一個月，面罩有本地商生產可用3個月，憂慮全球供應緊張。

 

【16:30】今日新增65宗確診，累計至519宗，破單日紀錄。

張竹君：65宗確診，27男38女，年齡介乎12至71歲。其中41宗有外遊紀錄，當中14人是學生。

479號是189號的父親；460與374一齊去葡萄牙、西班牙，三人去二人確診。488、489是姊妹，一同去英國。495是護士，回港後無返工。

24人無外遊紀錄。

其中10人與酒吧工作和表演者確診，另外9名顧客確診，一共19位，特別與尖沙咀諾士佛臺All Night Long有關，3月10幾至20日到訪該酒吧。512號是一名東華三院黃竹坑職業治療中心的女護士，23歲。504、515去過蘭桂坊Insomnia酒吧。450是觀塘酒吧Bar Pacific的啤酒推銷員，潛伏期去過All Night Long玩，並非工作。513是樂手。

有去過酒吧的確診者的同事或家人，亦有確診。至今酒吧樂隊職員和表演者共27人確診。

另外其他確診者包括一位是145的密切接觸者。另一位是兒子從英國返港，差不多同時病發，其他家人有去看醫生，有一位未聯絡。

張竹君呼籲，機場拿到口水收集樽的，盡快交到收集站，能盡快檢測。

【16:03】據了解，下午增4宗初步確診新型肺炎個案，均有外遊史。其中一名52歲女患者在瑪嘉烈醫院，曾遊西班牙及葡萄牙，同行有人已確診。另一名19歲男病人從英國返港，於仁濟醫院留醫。

伊利沙伯醫院有兩名患者，其中35歲女患者遊法國圖盧茲期間曾到醫院求醫，被診斷為肺炎鏈球菌惟無入院，病人於3月23日返港航班上與一名確診者同機。另一名18歲女患者是美國留學生，3月初至中曾遊英國，於3月19日從美返港。她就讀的大學有一名學生早前確診。

【14:45】叙福樓集團表示，公司一直以來都有採取嚴格嘅抗議措施，明天(28日)開始再加強， 部份品牌全日限制入座上限50%，其他就6:30pm後限制入座上限50%。另外鼓勵外賣，牛角、溫野菜、MMC、和平飯店等各品牌都會推出半價（50% off)以及特價外賣自取選擇，其他所有外賣自取項目都七五折  。 例如牛角有咖喱牛肉飯（正價$65 半價$32.5） 。以上措施維持14日。

【12:25】煌府宣布，分店今日起陸續暫停晚市服務；而大部分婚宴已延期。

▼最新一輪防疫措施▼

+6
+5
+4

【11:00】據了解，截至早上11時，本港今日新增至少15宗初步確診個案，當中包括在蘭桂坊的酒吧任職的35歲男唱片騎師。另外，Sephora太子爺Thierry Mandonnaud早前已確診，其33歲女密切接觸者今日初步確診。

初步確診個案包括來自9間醫院。其中東區醫院新增兩宗。其中一名患者是35歲男子，在蘭桂坊的酒吧任職唱片騎師，由3月22日開始咳嗽和喉嚨痛，曾到律敦治醫院求診，但當時沒有入院。而另一名患者是18歲女子，於3月中從倫敦返港，曾於確診者接觸，並出現頭痛、腹瀉等徵狀。

伊利沙伯醫院增一宗，30歲女病人無外遊史，其室友較早前確診。將軍澳醫院的33歲女患者則是第145宗確診個案的密切接觸者，該患者是一名37歲男子，據報是Sephora太子爺Thierry Mandonnaud。

威爾斯親王醫院新增兩宗,其中一名患者是49歲女子，曾到悉尼外遊。另一患者是47歲男子，於3月初至中旬曾到訪倫敦，期間已鼻塞及流鼻水，其後失去嗅覺。他返港後曾到普通科門診求醫，其深喉唾液對病毒呈陽性反應。

北大嶼山醫院新增三宗，患者分別是12歲男子、18歲女子和42歲男子。

屯門醫院新增兩宗，其中一患者是62歲女子，曾與確診者接觸，而另一患者是23歲男子。

大埔那打素醫院的患者是一名45歲男子，3月24日從英國返港。

瑪麗醫院的48歲女患者同樣由英國返港，目前在家檢疫；而聯合醫院則新增兩宗，患者分別是62歲男子及20歲男子。

另外，九龍中聯網有一名患者的唾液對病毒呈陽性反應。

【10:25】據了解，瑪麗醫院昨晚新增兩宗初步確診個案。其中一名患者是17歲男子，本周從倫敦返港；另一名患者是56歲女子，曾於2月至3月到倫敦外遊一個月，返港後曾到私家診所求醫。而廣華醫院亦有一宗。

另外，九龍中醫院聯網有七人的深喉唾液對病毒呈陽性反應。

(稻香社交網頁圖片)

【09:00】本地口罩生產資助計劃再比出五宗，涉及六條生產線，每月可向政府供應1000萬個口罩，亦會向本地市場供應二萬個口罩。獲資助生產線分別來自：步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司、創意國際科技有限公司

【08:45】稻香集團宣布，3月28日起至4月10日，屬下分店暫停晚市，僅營業至下午4時；且即日起餐廳不接待正接受強制檢疫人士。


稻香集團屬下品牌包括：
稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、
稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店
 

【08:05】截至周五（27日）上午8時5分，全國確診病例82054宗，累計死亡人數3293人，疑似病例159宗，治癒病例74206宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3169人。

【07:43】網上有傳言指「居安抗疫」系統可能存在保安風險，資科辦表示「居安抗疫」系統在政府私有雲平台上運作，所有經系統收集的資料均儲存於政府私有雲，受多重電腦保安措施保障，確保資訊安全；流動應用程式只需用戶輸入電話作為戶口登記，並不收集其他個人資料。

【01:40】澳門周四（26日）晚新增2宗輸入性確診個案，當局表示，兩名患者分別是31歲任職餅店倉務員的菲律賓男子，以及37歲任職酒店清潔員的菲律賓女子，上周二（17日）乘坐國泰航空CX930，由馬尼拉飛到香港，其座位分別為49D和49E；二人之後坐金巴經港珠澳大橋入境澳門，被衛生局口岸檢疫人員要求居家醫學觀察14日，入境時無症狀，體溫正常。

二人在家居隔離期間都有獨立套房，沒有與其他人接觸，亦無上班及外出，周四接受喉部唾液樣本經核酸檢測，結果對病毒呈初步陽性反應，隨即由救護車送院進行咽拭子檢測證實確診；二人目前情況一般。

【00:45】消息指，本港於周四(26日)晚上，本港晚上新增至少20宗初步確診個案，當中3人來自「酒吧及樂手群組」，三名中招者，屬於3間酒吧的主管或經理。

第一宗是一名27歲女子，她是蘭桂坊酒吧Insomnia的主管，沒有外遊紀錄。

第二宗是一名58歲女子，她是尖沙咀酒吧All Night Long的主管，亦沒有外遊紀錄。

第三宗是一名48歲男子，他是灣仔酒吧Dusk till Dawn的經理，經常與蘭桂坊酒吧Insomnia的人有接觸，他亦沒有外遊紀錄。

三人現時都在伊利沙伯醫院留醫。據衞生署今天在記者會上公布，這三間酒吧都由同一間公司持有。

【00:05】菲律賓駐港總館事館於社交網站發聲明，指收到香港衞生署通報，現時有16名菲籍人士於香港已確診並接受隔離治療，領事館會竭力為他們提供一切所需協助。

領事館又指，因應香港疫情，期望所有在港的菲籍族群盡可能留在家中，並希望菲傭僱主可體諒外傭於休息日仍留在家中的決定，讓他們休息。

昨日疫情概覽：

【新冠肺炎】蘭桂坊樂隊群組24確診　同公司4酒吧9樂隊120人隔離

【新冠肺炎】確診女警與同袍訪All Night Long吧　確診樂隊曾表演

【新冠肺炎】政府重申湖北返港人士風險低　毋須戴藍芽手帶

【疫情趨勢分析】六日內確診倍增至逾400　徐德義認情況擔憂

【新冠肺炎】竹篙灣地皮建逾600個檢疫單位　首批單位最快5月可用

【新冠肺炎】沙田凱悅酒店女職員確診　即晚起停業14天
【新冠肺炎】周巧兒愛犬血清測試結果出爐　證感染病毒
【新冠肺炎】惠康劃特定購物時段　長者、孕婦及殘疾人士優先
【新冠肺炎】政府重申湖北返港人士風險低　毋須戴藍芽手帶
【新冠肺炎】蘭桂坊樂隊群組24確診　同公司4酒吧9樂隊120人隔離
【新冠肺炎】確診女警與同袍訪All Night Long吧　確診樂隊曾表演
【新冠肺炎】Now新聞台第二名疑初步確診剪片師　再三測試呈陰性
【新冠肺炎】許樹昌：湖北返港亦應佩戴手帶　沒病徵不等於沒病毒
【新冠肺炎】酒類業倡控煙酒辦監督防疫　倡電子方式登記顧客資料
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。