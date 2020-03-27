【新冠肺炎・最新】增65宗　女警求診拒戴口罩　林鄭6點半見記者

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日新增65宗確診破單日紀錄，累計至519宗。蘭桂坊酒吧樂隊群組，新增19人確診，包括10名職員和樂手及9名顧客。 確診的深水埗警署女警，求診時拒絕戴口罩，兩名抽血員需隔離。 行政長官林鄭月娥將於下午6點半見記者，《香港01》將現場直播。

【16:38】確診的22歲深水埗警署女警（428號病人），到明愛醫院求醫時，拒絕戴口罩。

醫管局總行政經理何婉霞指，女警求醫時，兩名有戴外科口罩和手套的抽血員，發現病人無戴口罩，有幾聲咳嗽，勸諭她戴口罩後做其他工作，但之後仍發現該名病人無戴口罩。何婉霞再次呼籲所有病人要跟隨醫務人員的指引，求診時要戴口罩。兩名抽血員抽血、做心電圖的時間超過15分鐘，被列為緊密接觸者，需要隔離。

何婉霞指，抽血員有為其他病人治療，但有戴口罩，其他人風險相對較低。她說若病人拒戴口罩，屢勸不改，會通知保安員協助，並保障醫務人員自身安全，若不合作會通知醫院管理層。

傳媒多番追問，會否譴責該名女警，或者會否向警務處投訴，何婉霞並無正面回應。她僅稱，大部份病人都合作。

至中午12時，一共326宗懷疑個案，498位仍醫院，374號已出院，累計111人出院，1012張負壓床。留醫公院的119、192、312、338號危殆；219號嚴重。

一名新確診護士，3月初放假，3月7日回到港，無再返醫院工作，家居隔離，原定31日重新返工。庫存有2400萬個外科口罩，160萬個N95，260萬個保護衣，320個面罩。外科口罩夠用1至3個月。N95只足用一個月，面罩有本地商生產可用3個月，憂慮全球供應緊張。

【16:30】今日新增65宗確診，累計至519宗，破單日紀錄。

張竹君：65宗確診，27男38女，年齡介乎12至71歲。其中41宗有外遊紀錄，當中14人是學生。

479號是189號的父親；460與374一齊去葡萄牙、西班牙，三人去二人確診。488、489是姊妹，一同去英國。495是護士，回港後無返工。

24人無外遊紀錄。

其中10人與酒吧工作和表演者確診，另外9名顧客確診，一共19位，特別與尖沙咀諾士佛臺All Night Long有關，3月10幾至20日到訪該酒吧。512號是一名東華三院黃竹坑職業治療中心的女護士，23歲。504、515去過蘭桂坊Insomnia酒吧。450是觀塘酒吧Bar Pacific的啤酒推銷員，潛伏期去過All Night Long玩，並非工作。513是樂手。

有去過酒吧的確診者的同事或家人，亦有確診。至今酒吧樂隊職員和表演者共27人確診。

另外其他確診者包括一位是145的密切接觸者。另一位是兒子從英國返港，差不多同時病發，其他家人有去看醫生，有一位未聯絡。

張竹君呼籲，機場拿到口水收集樽的，盡快交到收集站，能盡快檢測。

【16:03】據了解，下午增4宗初步確診新型肺炎個案，均有外遊史。其中一名52歲女患者在瑪嘉烈醫院，曾遊西班牙及葡萄牙，同行有人已確診。另一名19歲男病人從英國返港，於仁濟醫院留醫。

伊利沙伯醫院有兩名患者，其中35歲女患者遊法國圖盧茲期間曾到醫院求醫，被診斷為肺炎鏈球菌惟無入院，病人於3月23日返港航班上與一名確診者同機。另一名18歲女患者是美國留學生，3月初至中曾遊英國，於3月19日從美返港。她就讀的大學有一名學生早前確診。

【14:45】叙福樓集團表示，公司一直以來都有採取嚴格嘅抗議措施，明天(28日)開始再加強， 部份品牌全日限制入座上限50%，其他就6:30pm後限制入座上限50%。另外鼓勵外賣，牛角、溫野菜、MMC、和平飯店等各品牌都會推出半價（50% off)以及特價外賣自取選擇，其他所有外賣自取項目都七五折 。 例如牛角有咖喱牛肉飯（正價$65 半價$32.5） 。以上措施維持14日。

【12:25】煌府宣布，分店今日起陸續暫停晚市服務；而大部分婚宴已延期。

▼最新一輪防疫措施▼

+ 6 + 5 + 4

【11:00】據了解，截至早上11時，本港今日新增至少15宗初步確診個案，當中包括在蘭桂坊的酒吧任職的35歲男唱片騎師。另外，Sephora太子爺Thierry Mandonnaud早前已確診，其33歲女密切接觸者今日初步確診。

初步確診個案包括來自9間醫院。其中東區醫院新增兩宗。其中一名患者是35歲男子，在蘭桂坊的酒吧任職唱片騎師，由3月22日開始咳嗽和喉嚨痛，曾到律敦治醫院求診，但當時沒有入院。而另一名患者是18歲女子，於3月中從倫敦返港，曾於確診者接觸，並出現頭痛、腹瀉等徵狀。

伊利沙伯醫院增一宗，30歲女病人無外遊史，其室友較早前確診。將軍澳醫院的33歲女患者則是第145宗確診個案的密切接觸者，該患者是一名37歲男子，據報是Sephora太子爺Thierry Mandonnaud。

威爾斯親王醫院新增兩宗,其中一名患者是49歲女子，曾到悉尼外遊。另一患者是47歲男子，於3月初至中旬曾到訪倫敦，期間已鼻塞及流鼻水，其後失去嗅覺。他返港後曾到普通科門診求醫，其深喉唾液對病毒呈陽性反應。

北大嶼山醫院新增三宗，患者分別是12歲男子、18歲女子和42歲男子。

屯門醫院新增兩宗，其中一患者是62歲女子，曾與確診者接觸，而另一患者是23歲男子。

大埔那打素醫院的患者是一名45歲男子，3月24日從英國返港。

瑪麗醫院的48歲女患者同樣由英國返港，目前在家檢疫；而聯合醫院則新增兩宗，患者分別是62歲男子及20歲男子。

另外，九龍中聯網有一名患者的唾液對病毒呈陽性反應。

【10:25】據了解，瑪麗醫院昨晚新增兩宗初步確診個案。其中一名患者是17歲男子，本周從倫敦返港；另一名患者是56歲女子，曾於2月至3月到倫敦外遊一個月，返港後曾到私家診所求醫。而廣華醫院亦有一宗。

另外，九龍中醫院聯網有七人的深喉唾液對病毒呈陽性反應。

(稻香社交網頁圖片)

【09:00】本地口罩生產資助計劃再比出五宗，涉及六條生產線，每月可向政府供應1000萬個口罩，亦會向本地市場供應二萬個口罩。獲資助生產線分別來自：步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司、創意國際科技有限公司

【08:45】稻香集團宣布，3月28日起至4月10日，屬下分店暫停晚市，僅營業至下午4時；且即日起餐廳不接待正接受強制檢疫人士。



稻香集團屬下品牌包括：

稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、

稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店



【08:05】截至周五（27日）上午8時5分，全國確診病例82054宗，累計死亡人數3293人，疑似病例159宗，治癒病例74206宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3169人。

【07:43】網上有傳言指「居安抗疫」系統可能存在保安風險，資科辦表示「居安抗疫」系統在政府私有雲平台上運作，所有經系統收集的資料均儲存於政府私有雲，受多重電腦保安措施保障，確保資訊安全；流動應用程式只需用戶輸入電話作為戶口登記，並不收集其他個人資料。

【01:40】澳門周四（26日）晚新增2宗輸入性確診個案，當局表示，兩名患者分別是31歲任職餅店倉務員的菲律賓男子，以及37歲任職酒店清潔員的菲律賓女子，上周二（17日）乘坐國泰航空CX930，由馬尼拉飛到香港，其座位分別為49D和49E；二人之後坐金巴經港珠澳大橋入境澳門，被衛生局口岸檢疫人員要求居家醫學觀察14日，入境時無症狀，體溫正常。

二人在家居隔離期間都有獨立套房，沒有與其他人接觸，亦無上班及外出，周四接受喉部唾液樣本經核酸檢測，結果對病毒呈初步陽性反應，隨即由救護車送院進行咽拭子檢測證實確診；二人目前情況一般。

【00:45】消息指，本港於周四(26日)晚上，本港晚上新增至少20宗初步確診個案，當中3人來自「酒吧及樂手群組」，三名中招者，屬於3間酒吧的主管或經理。

第一宗是一名27歲女子，她是蘭桂坊酒吧Insomnia的主管，沒有外遊紀錄。

第二宗是一名58歲女子，她是尖沙咀酒吧All Night Long的主管，亦沒有外遊紀錄。

第三宗是一名48歲男子，他是灣仔酒吧Dusk till Dawn的經理，經常與蘭桂坊酒吧Insomnia的人有接觸，他亦沒有外遊紀錄。

三人現時都在伊利沙伯醫院留醫。據衞生署今天在記者會上公布，這三間酒吧都由同一間公司持有。

【00:05】菲律賓駐港總館事館於社交網站發聲明，指收到香港衞生署通報，現時有16名菲籍人士於香港已確診並接受隔離治療，領事館會竭力為他們提供一切所需協助。

領事館又指，因應香港疫情，期望所有在港的菲籍族群盡可能留在家中，並希望菲傭僱主可體諒外傭於休息日仍留在家中的決定，讓他們休息。

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