【新冠肺炎・最新】消息：酒吧群組多3人初確診　涉三間酒吧主管

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日新增43宗確診個案，累計增至453宗，當中包括一名曾到過尖沙嘴酒吧All Night Long及靶場練槍的22歲女警，另亦包括蘭桂坊樂隊成員，整個群組累計增至23人。消息指行政會議今日（27日）召開特別會議，預料討論防疫措施，或於同日公布詳情。

消息指，酒吧及樂手群組至少多3人初步確診，他們分別是Insomnia、All Night Long及Dusk till Dawn酒吧的主管或經理。

此外，大家樂集團旗下餐廳包括大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver's Super Sandwiches各分店，今日起晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

大家樂集團旗下餐廳今日起，晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。（羅君豪攝）

【00:45】消息指，本港於周四(26日)晚上，本港晚上新增至少20宗初步確診個案，當中3人來自「酒吧及樂手群組」，三名中招者，屬於3間酒吧的主管或經理。

第一宗是一名27歲女子，她是蘭桂坊酒吧Insomnia的主管，沒有外遊紀錄。

第二宗是一名58歲女子，她是尖沙咀酒吧All Night Long的主管，亦沒有外遊紀錄。

第三宗是一名48歲男子，他是灣仔酒吧Dusk till Dawn的經理，經常與蘭桂坊酒吧Insomnia的人有接觸，他亦沒有外遊紀錄。

三人現時都在伊利沙伯醫院留醫。據衞生署今天在記者會上公布，這三間酒吧都由同一間公司持有。

【00:05】菲律賓駐港總館事館於社交網站發聲明，指收到香港衞生署通報，現時有16名菲籍人士於香港已確診並接受隔離治療，領事館會竭力為他們提供一切所需協助。

領事館又指，因應香港疫情，期望所有在港的菲籍族群盡可能留在家中，並希望菲傭僱主可體諒外傭於休息日仍留在家中的決定，讓他們休息。

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