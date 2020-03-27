【新冠肺炎・最新】煌府宣布分店今日起陸續暫停晚市服務

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日新增43宗確診個案，累計增至453宗，當中包括一名曾到過尖沙嘴酒吧All Night Long及靶場練槍的22歲女警，另亦包括蘭桂坊樂隊成員，整個群組累計增至23人。消息指行政會議今日（27日）召開特別會議，預料討論防疫措施，或於同日公布詳情。

消息指，酒吧及樂手群組至少多3人初步確診，他們分別是Insomnia、All Night Long及Dusk till Dawn酒吧的主管或經理。

此外，大家樂集團旗下餐廳包括大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver's Super Sandwiches各分店，今日起晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

大家樂集團旗下餐廳今日起，晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。（羅君豪攝）

【12:25】煌府宣布，分店今日起陸續暫停晚市服務；而大部分婚宴已延期

【11:00】據了解，截至早上11時，本港今日新增至少15宗初步確診個案，當中包括在蘭桂坊的酒吧任職的35歲男唱片騎師。另外，Sephora太子爺Thierry Mandonnaud早前已確診，其33歲女密切接觸者今日初步確診。

初步確診個案包括來自9間醫院。其中東區醫院新增兩宗。其中一名患者是35歲男子，在蘭桂坊的酒吧任職唱片騎師，由3月22日開始咳嗽和喉嚨痛，曾到律敦治醫院求診，但當時沒有入院。而另一名患者是18歲女子，於3月中從倫敦返港，曾於確診者接觸，並出現頭痛、腹瀉等徵狀。

伊利沙伯醫院增一宗，30歲女病人無外遊史，其室友較早前確診。將軍澳醫院的33歲女患者則是第145宗確診個案的密切接觸者，該患者是一名37歲男子，據報是Sephora太子爺Thierry Mandonnaud。

威爾斯親王醫院新增兩宗,其中一名患者是49歲女子，曾到悉尼外遊。另一患者是47歲男子，於3月初至中旬曾到訪倫敦，期間已鼻塞及流鼻水，其後失去嗅覺。他返港後曾到普通科門診求醫，其深喉唾液對病毒呈陽性反應。

北大嶼山醫院新增三宗，患者分別是12歲男子、18歲女子和42歲男子。

屯門醫院新增兩宗，其中一患者是62歲女子，曾與確診者接觸，而另一患者是23歲男子。

大埔那打素醫院的患者是一名45歲男子，3月24日從英國返港。

瑪麗醫院的48歲女患者同樣由英國返港，目前在家檢疫；而聯合醫院則新增兩宗，患者分別是62歲男子及20歲男子。

另外，九龍中聯網有一名患者的唾液對病毒呈陽性反應。

【10:25】據了解，瑪麗醫院昨晚新增兩宗初步確診個案。其中一名患者是17歲男子，本周從倫敦返港；另一名患者是56歲女子，曾於2月至3月到倫敦外遊一個月，返港後曾到私家診所求醫。而廣華醫院亦有一宗。

另外，九龍中醫院聯網有七人的深喉唾液對病毒呈陽性反應。

(稻香社交網頁圖片)

【09:00】本地口罩生產資助計劃再比出5宗，涉及六條生產線，每月可向政府供應一千萬個口罩，亦會向本地市場供應二萬個口罩。獲資助生產線分別來自：步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司、創意國際科技有限公司

【08:45】稻香集團宣布，3月28日起至4月10日，屬下分店暫停晚市，僅營業至下午4時；且即日起餐廳不接待正接受強制檢疫人士。


稻香集團屬下品牌包括：
稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、
稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店
 

【08:05】截至周五（27日）上午8時5分，全國確診病例82054宗，累計死亡人數3293人，疑似病例159宗，治癒病例74206宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3169人。

【07:43】網上有傳言指「居安抗疫」系統可能存在保安風險，資科辦表示「居安抗疫」系統在政府私有雲平台上運作，所有經系統收集的資料均儲存於政府私有雲，受多重電腦保安措施保障，確保資訊安全；流動應用程式只需用戶輸入電話作為戶口登記，並不收集其他個人資料。

【01:40】澳門周四（26日）晚新增2宗輸入性確診個案，當局表示，兩名患者分別是31歲任職餅店倉務員的菲律賓男子，以及37歲任職酒店清潔員的菲律賓女子，上周二（17日）乘坐國泰航空CX930，由馬尼拉飛到香港，其座位分別為49D和49E；二人之後坐金巴經港珠澳大橋入境澳門，被衛生局口岸檢疫人員要求居家醫學觀察14日，入境時無症狀，體溫正常。

二人在家居隔離期間都有獨立套房，沒有與其他人接觸，亦無上班及外出，周四接受喉部唾液樣本經核酸檢測，結果對病毒呈初步陽性反應，隨即由救護車送院進行咽拭子檢測證實確診；二人目前情況一般。

【00:45】消息指，本港於周四(26日)晚上，本港晚上新增至少20宗初步確診個案，當中3人來自「酒吧及樂手群組」，三名中招者，屬於3間酒吧的主管或經理。

第一宗是一名27歲女子，她是蘭桂坊酒吧Insomnia的主管，沒有外遊紀錄。

第二宗是一名58歲女子，她是尖沙咀酒吧All Night Long的主管，亦沒有外遊紀錄。

第三宗是一名48歲男子，他是灣仔酒吧Dusk till Dawn的經理，經常與蘭桂坊酒吧Insomnia的人有接觸，他亦沒有外遊紀錄。

三人現時都在伊利沙伯醫院留醫。據衞生署今天在記者會上公布，這三間酒吧都由同一間公司持有。

【00:05】菲律賓駐港總館事館於社交網站發聲明，指收到香港衞生署通報，現時有16名菲籍人士於香港已確診並接受隔離治療，領事館會竭力為他們提供一切所需協助。

領事館又指，因應香港疫情，期望所有在港的菲籍族群盡可能留在家中，並希望菲傭僱主可體諒外傭於休息日仍留在家中的決定，讓他們休息。

昨日疫情概覽：

【新冠肺炎】蘭桂坊樂隊群組24確診　同公司4酒吧9樂隊120人隔離

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【新冠肺炎】政府重申湖北返港人士風險低　毋須戴藍芽手帶

【疫情趨勢分析】六日內確診倍增至逾400　徐德義認情況擔憂

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