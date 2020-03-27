【新冠肺炎】稻香、煌府叫停晚市　叙福樓集團晚飯時間限制入座

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐超過兩個月，本港的確診人數仍不斷上升，因疫情影響下為減低社區傳染，本港不少飲食集團近日陸續公布，煌府集團、稻香集團將暫停晚市供應、麥當勞及大家樂全線將會於未來兩星期暫停堂食，而叙福樓集團，敍福樓於社交網頁帖文表示，旗下部份品牌全日限制入座上限50%，其他餐廳於晚上6時半，後限制入座上限50%。

煌府婚宴專門店發言人宣布，旗下18間分店於明日（28日）起，全線陸續暫停晚服務，暫定兩星期。（資料圖片）

敍福樓於社交網頁帖文表示，旗下多間食店，包括牛角、溫野菜、MMC、和平飯店等於明天開始加強防疫措施，部份品牌全日限制入座上限50%，其他餐廳於晚上6時半，後限制入座上限50%，敍福樓指，有關措施將維持14日。此外鼓勵外賣服務，並推出不同優惠。

煌府婚宴專門店發言人宣布，旗下18間分店於明日（28日）起，全線陸續暫停晚服務，暫定兩星期，並會留意實際情況，再作調整，發言人又說，現時不少原定晚宴預約已經，延期，故已評影響。

稻香集團今日（27日）宣布，為各人的健康安全著想，由明日起的兩星期，即3月28日至4月10日，旗下餐廳，包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店，將會更改營業時間至下午4時，晚市服務將會暫停，集團又指，即日起將不接待正接受強制檢疫人士。

稻香集團今日（27日）宣布，為各人的健康安全著想，由明日起的兩星期，即3月28日至4月10日，旗下餐廳，包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店，將會更改營業時間至下午4時。（稻香集團fb圖片）

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大家樂於日前宣布，受鑑於新型冠狀病毒疫情嚴竣，為保障顧客及員工安全並減低疫情傳播風險，由今日（27日）起，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6:30後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

公司指，為配合有關營業安排，集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，大家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，此外，旗下餐廳亦會加強各項防疫措施，大家樂快餐將陸續在全線分店安裝透明分隔膠板，讓顧客享有獨立用餐位置。

為加強防疫措施所需，已加強清潔店面及廚房，包括消毒枱面、門柄、餐牌等，員工需佩戴口罩、定時洗手及量度體溫，店內有提供酒精搓手液供顧客使用。

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另外，香港麥當勞宣布，因新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診人數不斷上升，明日（25日）開始連續兩周，所有餐廳在晚上6點後不設堂食，只提供外賣或送餐。

麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅日前表示，由於現時的疫情嚴峻，為了職員及顧客的著想，暫停晚更堂食兩星期，並已跟前線同事聯絡作配合上班時間。餐廳分店會按大小，以膠帶等圍著堂食位置處理，部份分店的範圍較大，將會局部關「關燈」 處理。