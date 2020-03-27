【新冠肺炎】再批6條口罩生產線 月供政府一千萬口罩 兩萬予市場

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，口罩供應緊張。商務及經濟發展局今日（27日）公布，在本地口罩生產資助計劃下批出以下五宗申請，共涉及六條生產線，連同上星期批出的兩條生產線，計劃已批出八條生產線。在今次批出的生產線中，料最快下月起共可向政府提供1,000萬個口罩，然而供應本地市場的僅得2萬個。 另外，截至昨日（26日）當局共收到103宗申請，符合資格的生產線數目很有可能已超越餘下的資助名額，故負責管理計劃的香港生產力促進局由今日起停止接受申請。

政府今次批出的生產線料可向政府月供1,000萬個口罩，惟僅得2萬個供應本地市場。（資料圖片／盧翊銘攝）

港府推出的「防疫抗疫基金」中撥款支援本地口罩生產，每間廠房只要設立一條外科口罩生產線，便可獲資助最高300萬元，其後同一廠房每額外設立多一條生產線可獲額外資助最高200萬元，整個計劃的資助上限為20條生產線。政府早前公布有兩條生產線獲批，今日再公布批出六條生產線。

步創科技有限公司獲批資助一條生產線，預計由下月10日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產2萬個口罩供應本地市場，該生產線可獲得的最高資助為250萬元。另一條獲批的是威信科技（國際）有限公司一條生產線，預計由下月14日起計，每月平均向政府供應150萬個口罩，該生產線可獲得的最高資助為200萬元。

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S.E.C. Hong Kong Factory Limited亦獲批資助一條生產線，預計由4月15日起，每月平均向政府供應100萬個口罩，該生產線可獲得的最高資助為200萬元。八方綜合服務有限公司獲批資助一條生產線，預計由4月30日起計，每月平均向政府供應150萬個口罩，該生產線可獲得的最高資助為200萬元。

創意國際科技有限公司獲批資助兩條生產線，預計由5月2日起計，每條生產線每月平均向政府供應200萬個口罩，該兩條生產線可獲得的最高資助分別為250萬元及150萬元。

當局表示，上述生產線在計劃下可獲得的實際資助金額，需視乎有關採購生產設備、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支等而定，要待有關開支落實後才能確定。而餘下的生產線資助名額，政府會按申請指引的條款，根據生產線預計向政府供應口罩日期的次序分配。