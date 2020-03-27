【新冠肺炎】太平洋酒吧啤酒女郎確診　曾到觀塘及新蒲崗分店

新型肺炎疫情持續在本港擴散，一名曾於觀塘太平洋酒吧16號舖工作的啤酒推銷員同告確診，該店員工需自我隔離14日。 據報該推銷員曾到太平洋酒吧的位於新蒲崗彩虹道的另一分店工作，公司已安排停業3日並消毒。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日證實，昨日其中一個確診個案為啤酒推銷員，即第450宗個案，她在潛伏期有到過已有多人確診的諾士佛臺酒吧ALL NIGHT LONG。

Bar Pacific在FB上載防疫五招圖。（Bar Pacific FB專頁圖片）

消息人士透露，一名曾在3月9日至14日，於觀塘聯安街9-15號永毅大樓地下、太平洋酒吧16號舖工作的啤酒推銷員確診染新型肺炎，該店員工需自我隔離14日，亦需停業數天，惟員工未獲公司安排接受病毒檢測。

據了解，該推銷員亦曾於3月23及24日，到太平洋酒吧位於新蒲崗彩虹道的另一分店工作，公司已安排兩間分店停業3日並消毒，全線分店暫停啤酒推銷員的推廣服務，公司建議曾到訪的客人聯絡衞生署。

太平洋酒吧3月中起會為入店的客人量體溫，並提供酒精搓手液，店內亦會定期消毒，包括開店前消毒門柄，枱凳，噴地氈等。

染疫推銷員與蘭桂坊樂隊群組有關

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，染病的啤酒推銷員是第450宗確診個案。患者是一名38歲女病人，報住深水埗基隆街280號，於3月21日到過尖沙咀的酒吧All Night Long，即染疫樂隊群組曾演出的地方，病人其後於3月25日發病，至昨日（26日）確診。

太平洋酒吧Bar Pacific一名啤酒女郎確診。（資料圖片）

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