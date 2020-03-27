【新型肺炎】醫管局不點名轟確診女警求診拒戴口罩　抽血員現病徵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天（27日）新增65宗個案，創單日新高，累計517宗。 昨天確診的22歲女警在本周二（24日）到明愛醫院留醫，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今天在記者會上指出，不點名指該名女警在醫院抽血時沒有戴口罩，即使兩名抽血員勸喻她戴上口罩，但該女警仍然拒絕。雖然兩名抽血員自身已戴上外科口罩，仍被列為密切接觸者，需要入檢疫中心，當中一人更已出現病徵，正在求醫。她其後確認個案為第428宗，即22歲女警。 何婉霞多次強調，病人求診時必須聽從醫護人員指示，否則會增加其他醫護人員及病人的感染風險。

確診的22歲女警駐守深水埗警署。 （資料圖片）

女警求診時有咳 何婉霞：抽血員勸戴口罩拒聽

何婉霞稱，醫管局與衞生署做了追蹤調查，發現兩名抽血員雖然有戴外科口罩及手套，但他們接觸的病人，即22歲女警就沒有戴口罩，「又有幾聲咳」，抽血員即時勸喻病人戴上口罩，「但抽血員做完工作後，發現病人都係無戴口罩。」

何婉霞稱，由於兩名醫護為病人做心電圖及抽血的時間長於15分鐘，「雖然（醫護）有合適裝備，但因為接觸多於15分鐘，都列為密切接觸者。」兩名抽血員現時被列為密切接觸者，需要入檢疫中心，當中一人更已出現病徵，正在求醫。

她強調醫管局十分關注事件，所有病人都應聽從醫護人員的指引，否則會增加其他病人及醫護人員的感染風險，而兩名抽血員需入檢疫中心，對服務亦會有很大影響。

被問到兩名抽血員有無接觸其他病人時，何婉霞表示，兩名抽血員在接觸２２歲女警後，在3月26日前，都有接觸其他病人，但她認為兩人接觸其他病人時都有戴口罩，亦有注意手部衛生，「不會將口水噴出」，她強調二人只屬密切接觸者，而非確診者，「所以（醫管局）都覺得安心。」該名女警在3月24日入院，未知抽血員在3月24或25日接觸女警。