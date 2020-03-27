【新冠肺炎】單日增65確診至519宗　酒吧樂隊群組多21宗共45染疫

新型冠狀病毒肺炎在港繼續蔓延，本港今日（27日）增加65宗確診個案，創單日紀錄新高，令累計個案增至519宗。其中蘭桂坊酒吧樂隊群組染疫人數擴大，今日新增19人，包括10名職員和樂手及9名顧客。特別與尖沙咀諾士佛臺All Night Long有關，到訪時期由3月中旬至20日。換言之，至今酒吧樂隊職員和表演者共27人確診，連同客人和相關感染者，共43人感染。

蘭桂坊酒吧樂隊群組染疫人數擴大，今日新增19人。（資料圖片）

酒吧群組今日新增19人，包括10名職員和樂手及9名顧客。其中all night long有廚師確診。而450是觀塘酒吧Bar Pacific的啤酒推銷員，潛伏期去過All Night Long玩，並非工作。513號是樂手。

張竹君指出，酒吧群組好多工作人員及表演者，在感染期間都有返工，而在酒吧的聚集慣性轉場、同陌生人一齊玩等。比較熱鬧，多數是室內，易有親密接觸，該行業於什麼職位的人都有輪流與不同酒吧聯繫，樂隊亦會巡演。

至於191號、217號、250宗、332宗、373宗個案的酒吧友聚群組，張竹君指出，於3月13日到過中環雲咸街 63 號 Draft land、中環些利街 2-4 號 Kinship、中環德己立街 44 號 Volar，當中有人去過Kagesha Lounge，距離現今已經兩星期，希望確診個案已經全部浮現。

SOHO酒吧群組 涉四酒吧

張竹君補充，早前有數名確診者曾一同前往的中環酒吧名字，分別是中環雲咸街 63 號 Draft land、中環些利街 2-4 號 Kinship、中環德己立街 44 號 Volar。曾到這三間酒吧的是第191宗、217宗、250宗、332宗、373宗個案，其中第191、217和373同屬屈臣氏集團員工。