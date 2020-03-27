【新冠肺炎】李家超︰過去8天共77人違檢疫令　衞生署考慮檢控

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（27日）新增65宗確診破單日紀錄，累計至519宗。保安局局長李家超表示，自3月19日起要求所有海外抵港人士接受14天強制檢疫，自25日起禁所有非香港居民從海外入境後，訪港人數大跌，包括昨天機場的非香港居民入境人數只有132人，較生效前、即24日減86%。

就追查檢疫令方面，由3月19日至26日，警方共追查有77人違令，已送到隔離中心，會由警方搜集證據交予衞生署考慮檢控。

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兩項檢疫令實施以來，由3月19日至26日，共有77人違反強制檢疫令，李家超指，當中有40人是由市民包括途人、保安及親人舉報，77人已送到隔離中心，會由警方搜集證據後，交予衞生署考慮檢控。

就入境人數，李家超指，機場的非香港居民入境人數下跌22%，昨天只有132人，亦較生效前即24日的928人，減86%。港珠澳大橋及深圳灣口岸的入境人數亦下跌。整體入境人數而言，昨日只有4458人，入境逾90%都是香港居民。

就政府今日公布將實施食客人數管制及禁止4人以上的聚會等，李家超強調，與處理遊行示威是「兩回事」，今次的人群管制是基於衞生風險的臨時措施，不能相提並談。

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保安局局長李家超。（資料圖片）

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