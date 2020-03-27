【新冠肺炎】6女疫情下堅守審畢販毒案　獲准終身豁免出任陪團員

因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情在港蔓延，法庭把一般聆訊延期。而一宗在農曆新年前開審的販毒案，因其中一名女陪審員為護士，有機會接觸新冠肺炎的病人，本月初獲法官解除其陪審員的職務，案件由餘下6名女陪審員繼續處理。他們今(27日)在高等法院經退庭商議後，一致裁定一名兼職紋身師販毒罪成，法官押後至下月2日(下周四)量刑。法官金貝理為特別感謝這6名陪團員在疫情下仍然堅守崗位，豁免她們終身任陪審員，各人得悉後都表現雀躍。

雖然法庭暫停大部份聆訊，但仍有兩宗在疫情前已在高院開審的案件繼續審訊，並均已審結。(資料圖片)

被告為胡志奇，31歲，被控1項販毒罪。指他於2013年10月23日，與鄭新發、楊家匯及其他人士販運逾1500克的冰毒。

兩運毒者穿16暗袋內褲

案情指，胡招攬鄭和楊，把冰毒帶到新西蘭。惟郭和楊於2013年10月23日，在機場被警員截查。警員搜身時，發現兩人各穿一條有16個暗袋的內褲，收藏涉案毒品。鄭和楊已各承認1項販毒罪，於2015年分別被判囚12年8個月，和12年4個月。

一名陪審員為護士獲准解除職務

胡志奇則否認控罪受審，並選出了一個全女班陪審團審理，惟審訊期間，本港受新冠肺炎疫情影響，法庭暫停所有聆訊，本案亦一度停頓逾一個月。期間，控辯雙方和法官曾討論案件停頓一段時間，會否對被告不公，以及是否要解散陪審團，或重審案件等。法官最終決定繼續進行審訊，由於一名女陪審員為護士，需要照顧新冠肺炎病人。法官以健康理由，解除她的職務，案件由餘下6名女陪團員列席下繼續審訊。案件審訊至今日退庭商議，經約5小時的商討後，一致裁定胡罪成。

法官為表感謝豁免再任陪審員

法官在陪審員宣讀裁決後，感謝她們在現時「不健康的環境」下，可提出拒絕繼續擔任陪審員，但她們未有這樣做，法官因此豁免她們終身任陪審員。

案件編號：HCCC151/2019