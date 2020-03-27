【新冠肺炎】機場抽唾液1%樣本確診　陳肇始：每百入境者1人染疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在港不斷擴大，本港今天（27日）單日新增65宗確診個案，創單日新高，累計個案增至519宗。 政府今天傍晚再開記者會公布新的抗疫措施，食物及衞生局局長陳肇始表示，將會進一步擴大針對機場入境者的檢測，未來所有抵港而沒有病徵的人，都需接受深喉唾液檢測，政府亦正研究強制要求受檢測人士在指定時間內交回深喉唾液樣本。

食物及衞生局局長陳肇始（右二）表示，將會進一步擴大針對機場入境者的檢測，未來所有抵港而沒有病徵的人，都需接受深喉唾液檢測。 （梁鵬威攝）

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所有機場入境者將均需交唾液​檢測

陳肇始表示，衞生署在3月19至26日期間，於機場一共派發了5,613個深喉唾液樣本瓶，當局收回並完成了2,804個樣本的檢測，當中有26個樣本呈陽性反應，佔已完成檢測的樣本0.9%。她認為，這數據反映每100名無病徵的入境者，就會有1人確診，顯示這個測試十分重要，可以及早識別及治療確診者，並減少社區傳播。

陳肇始稱，當局正準備進一步擴大監測範圍，未來所有經機場抵港而沒有病徵的入境者，都需接受深喉唾液測試，入境者可選擇即時到位於亞博的臨時樣本採集中心，即場留下深喉唾液樣本，然後返回家中繼續完成14天的強制檢疫；又或者選擇在機場取深喉唾液樣本瓶，在家留下深喉唾液樣本後，再由家人或朋友交回樣本。

▼最新一輪防疫措施▼

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陳肇始補充，當局正研究強制要求受檢測人士在指定時間內交回深喉唾液樣本，也正研究提供更多途徑，讓在家強制檢疫人士的親友，可以更方便地交回深喉唾液樣本瓶。她呼籲受檢疫人士，應積極配合，盡早交回樣本瓶，以便盡早做檢測，減低同住家人及其他人的風險。