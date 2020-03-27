【新冠肺炎】禁酒令夭折　直擊周五灣仔酒吧街　顧客聚集不戴口罩

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情肆虐，特首林鄭月娥今日（27日）宣布，從周日（29日）凌晨起，食肆顧客數目限於座位半數或以下、檯與檯之間需保持至少1.5米距離、每張檯只限坐4人；顧客在食肆內時必須帶口罩。同時，她表示政府將不會限制餐廳售賣酒類飲品。 灣仔駱克道有酒吧經理認為，「限客令」雖然會令生意雪上加霜，但總比「禁酒令」好。他又說，部份措施難以實行，譬如總不能強迫顧客戴口罩。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多設施▼

+ 10 + 9 + 8

Happy Friday駱克道酒吧客人絡繹不絕

在疫情的陰霾之下的Happy Friday，灣仔「酒吧街」駱克道有人歡喜有人愁。在馬路兩旁，部分酒吧的客人絡繹不絕，不少外籍顧客脫下口罩，站在高桌旁摸著酒杯、談笑風生；另一邊廂，亦有數間酒吧生意慘淡，席上客人寥寥無幾，而至少有五間酒吧已因應疫情暫停營業。

酒吧經理：部份措施難以執行

Coyote Bar&Grill酒吧的經理Romano形容，新措施「很瘋狂」，但對於政府撤回「禁酒令」建議感到欣喜，因為禁酒令等同對酒吧趕盡殺絕，相對之下新措施的影響較小。他坦言部分措施難以執行，其中規定顧客在店內戴口罩最困難，如勸籲無效，也實在難以再採取進一步行動。他又稱，酒吧今個月的生意額比去年同期大跌八成，相信新措施會使情況雪上加霜，但倘能有效抗疫，也覺得是好事。

另一間酒吧Players的經理Youngson說，由疫情開始至今，酒吧生意已經暴瀉逾九成，比沙士情況更嚴峻。他相信無論政府推行禁酒令、限客令等措施，也不會對生意有太大影響，因為已經不能變得更差。

+ 2

顧客：每星期會減少飲酒一至兩次

其中一間酒吧的食客鍾先生表示，本港確診宗數持續持續上升，所以理解政府有必要推行防疫新措施，但他多次強調「一早封關就乜事都無啦！依家先搞咁多！」

由於家庭成員多於四人，鍾先生對個別措施感到無奈，「一家大細、拖住老人家，都唔知點算好。」他希望政府對聚會人數的上限上調至10人，會比較合乎情理。至於會否就措施減少外出喝酒，鍾先生笑言，每周會減少一至兩次，不會有太大分別。

按《基本法》，港人有出入境自由，封關拒讓港人入境可能受到法律挑戰，而且不少近期回港人士都是在英美留學港生及外遊港人。

特首林鄭月娥宣布，從周日（27日）凌晨起管制餐飲業務的營運，暫時為期兩星期。食肆顧客數目限於座位半數或以下、檯與檯之間須保持至少1.5米距離、每張檯只限坐4人。而顧客進店前須量度體溫、在食肆內時必須帶口罩，食肆亦須為客人準備酒精搓手液。如任何人無合理理由違反規例，最高罰款5萬元，監禁6個月。