林鄭月娥防疫措施刊憲全文　食肆位減半每枱限四人　關戲院健身室

行政長官林鄭月娥3月27日見記者，公布多項防疫新措施，包括限制禁止四人以上聚集，食肆每枱限四人、座位減半，關閉戲院、健身房等設施。其中限制餐廳、娛樂場所、戲院、健身室的措施，在晚上10點43分正式刊憲。 以下為刊憲全文：

+ 10 + 9 + 8

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》刊憲



政府今日（三月二十七日）刊登憲報，訂立《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（《規例》）（第599F章），以實施臨時措施應對目前的公共衞生緊急事態。《規例》將於明日（三月二十八日）凌晨零時零分生效，為期三個月。

同時，食物及衞生局局長根據《規例》已藉在憲報刊登的公告發出兩個為期十四天的指示，由三月二十八日下午六時起生效。

《規例》涵蓋以下兩方面：



（一）餐飲業務



《規例》賦權食物及衞生局局長，為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的個案或傳播，就餐飲業務作出規定及指示，當中包括——



（a）要求餐飲業務停止售賣或供應供即場享用的食物或飲品，及關閉售賣或供應食物或飲品的處所全部或部分範圍



這些限制將適用於食肆、食堂、餐室、食店、酒館、酒吧等，但將不包括在私人住宿、醫院及機構的餐飲業務。這些受影響處所將准許繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。政務司司長可就指定餐飲業務處所作出豁免。

+ 7 + 6 + 5

（b）限制餐飲業務的運作



限制業務處所的運作模式（包括但不限於指定業務在處所的營業量、就處所內的人士制定距離限制等），或業務的每日營業時段。



有關要求只會於食物及衞生局局長在憲報刊登的公告後生效，而每次公告的有效期不得超過14日。



違反上述要求的餐飲業務負責人（即擁有人、東主及經理）即屬犯罪，最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月，即第599章第八條訂明的最高罰則。

（二）表列處所



除了餐飲業務外，《規例》亦賦權食物及衞生局局長向表列處所發出指示，包括在指定期間關閉表列處所。表列處所包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）。



有關要求只會於食物及衞生局局長在憲報刊登的公告後生效，而每次公告的有效期不得超過14日。違反要求的表列處所管理人即屬犯罪，最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月，即第599章第8條訂明的最高罰則。

+ 10 + 9 + 8

食物及衞生局局長根據《規例》發出的最新指示

——————————————————————



食物及衞生局局長現根據《規例》已藉在憲報刊登的公告發出以下兩個指示，並由三月二十八日下午六時起生效，為期十四天（即至四月十一日下午五時五十九分）。兩項指示內容如下：



指示一：餐飲業務



有關要求包括——



（a）餐飲處所售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，則該處所內的顧客的數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%；

（b）任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保該處所內任何2張供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；

（c）在任何餐飲處所內，不得有多於4人同坐一桌；

（d）任何人身處任何餐飲處所內，除於在該處所內飲食時外，須一直佩戴口罩；

（e）在容許某人進入餐飲處所前，須先為該人量度體溫；及

（f）須在任何餐飲處所，為在該處所的人提供消毒潔手液。

指示二：表列處所



要求所有附表所列處所停止營業，詳列如下——



（a）遊戲機中心

（b）浴室

（c）健身中心

（d）遊樂場所

（e）公眾娛樂場所

（f）設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為「派對房間」）



食物及衞生局發言人提醒餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

+ 9 + 8 + 7

發言人表示，政府會因應疫情的發展，不時檢討相關措施的可行性，適時作出調節。訂立《規例》有助進一步減少社交接觸。政府在訂立《規例》時已考慮到有較高2019冠狀病毒病傳播風險的活動及處所／場所，及海外的有關做法。



《規例》是根據《預防及控制疾病條例》（第599章）（《條例》）而訂立。《條例》第八條列明，行政長官會同行政會議可為防止、應付或紓緩公共衞生緊急事態的影響訂立規例，以保障公眾健康。



衞生防護中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。



中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。



衞生署會密切留意最新情況，並透過媒體、政府的「2019冠狀病毒病」專題網頁（www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html）及衞生署網頁（www.gov.hk/ncv）發布最新資訊。有關2019冠狀病毒病的健康資訊的查詢，可致電衞生署熱線（852）2125 1122（每日上午八時至午夜十二時運作）。