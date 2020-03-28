【新冠肺炎】禁逾4人聚集　周日沙田馬場閉門跑馬　馬主不能入場

本港新型冠狀病毒肺炎（又稱式漢肺炎）疫情持續，政府今日公布「辣招」抗疫，由下周日（29日）凌晨起，禁止超過4人聚集，為期14日。 馬會表通知會員，指因應政府實施的最新防疫措施，下周日（29日）沙田馬場的賽事將以閉門形式舉行，除工作人員及傳媒外，其他任何人不設入場，包括出賽馬匹的馬主，為改為職業賽事以來首次。換言之，頭馬馬主將不能拉頭馬。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多設施▼

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馬會：尋求政府部門澄清馬主可否出席不果

馬會此前曾公布下周日沙田日賽的入場安排，除練馬師、騎師、相關職員，以及負責監察的董事外，只會容許參賽馬匹的馬主進入馬場，僅限制賽馬日前14天內曾前往外地的顧客不能入場。所有顧客在入場前須填寫健康申報表，及接受體溫檢查，並須在場內佩戴口罩，並只開放馬主廂房三樓及馬主廂房六樓第二段。

政府今晚為多項抗疫新措施刊憲，包括於3月29日凌晨起，禁止四人以上在公眾地方聚會，餐廳每枱限四人，開放座位不超過50%，指令關閉健身室、戲院等處所。

馬會指出，新條例將對賽馬賽事造成重大影響，包括未能確定參賽馬匹的馬主能否繼續出席賽事。在這情況下，馬會一是暫停舉行賽事，或者在不容許顧客出席賽事的情況下繼續舉行賽事。「本會已即時聯絡相關政府部門尋求澄清，但並未得到所需的回應。」

拉頭馬活動要暫停。（賽馬會圖片）