【新冠肺炎・最新】第三名鑽石公主號港人乘客　今早日本病逝

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，今日（28日）新增42宗確診，累計至561人染病，另再新增31宗初步陽性個案。 多項防疫新措施將實施，下午6時起，食肆每枱限坐四人，開放座位不超過全店50%，食客不進食時需戴上口罩；健身室、戲院及遊戲機中心等要關閉14日。午夜過後，將禁止四人以上人群聚集。

直擊 新人煌府照辦婚宴 四人一圍 有賓客到場恭賀後就離開

食肆限客令6點生效 連鎖集團即被巡查 多間餐廳為食客量體溫

健身中心6時關門 老闆嘆歧視業界 業主無減租 顧客今最後衝刺

▼警方及食環署人員巡查酒吧▼

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【21:00】民建聯立法會議員鄭泳舜指，一名鑽石公主號再有確診港人在日本留醫期間病逝，是第三名在日本逝世的港人。病逝的孫太，是早期確診者，年齡超過70歲，病情反覆，今早病逝。她的丈夫確診康復後，一直在日本陪伴。

【20:33】政府凌晨3:17發出的新聞稿出錯，指違反群眾聚集的最高罰款為50,000元。政府在晚上8:33發稿修訂，指最高罰款為25,000元。

重點報道

禁四人以上聚集 一文看清拜山、唱K、擺酒、搭𨋢得唔得？

防疫新法例最後殺手鐧未出 必要時可禁堂食 限營業模式時間

【新冠肺炎】新增42宗確診及31宗初步確診 5人染疫與酒吧有關

【新冠肺炎】家居檢疫者得悉確診自行到公院 醫管局籲應等救護車

▼限客令實施情況▼

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【18:30】食肆「限客令」下午6點生效，食肆只能開放一半座位，多間食肆早已準備就緒，多區食肆人流稀疏。戲院、健身室亦要在6點後關閉，多個戲院最後一場3點多播放的電影，播放完畢後關門。

【18:00】政府發短訊，提醒市民：「3月29日凌晨零時起，除豁免類別外，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，為期十四天」。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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【16:58】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：在7個醫院聯網有將普通病房改裝為有負壓規格，這批「第二線病房」，料有400張病床，正做最後清潔工作，將與專家商討臨床上哪類病人合適入住，希望可以紓緩確診個案等候病床的時間。

【16:56】賽馬會宣布，因應2019新型冠狀病毒疫情嚴峻，而政府又關閉免費戶外康樂設施。為保障公共衛生及健康，決定由今日下午6時正起，暫時關閉彭福公園及山光道公園，直至另行通告。

【16:50】何婉霞：一名22歲女警早前確診，她在醫院拒絕戴口罩，兩名抽血員早前有病徵，化驗結果對新型肺炎病毒呈陰性，何婉霞再次提醒市民合作，在醫院要戴口罩。

▼限客令及禁聚集三幅重要圖片▼

【16:45】被問到醫院是否須買俗稱豬咀的防毒口罩，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞︰現時醫管局存庫有160萬個N95口罩，來貨供應有變數，正在世界各地搜購。同時研究各種可行替代方案，包括其他廠房生產的呼吸器及可再用呼吸器，最主要視乎呼吸器的過濾功能。

【16:34】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：單日新增42宗確診，包括19女23男；另外31宗初步陽性。

確診個案當中外遊的有37人，其中22人為學生。

確診個案5人無外遊紀錄，全部與酒吧群組有關，包括2名工作人員、1名工作人員的家人、2名客人。客人去過Dusk till Dawn和Draft Land。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：有人交樣本化驗後，得悉自己確診後自行去醫院急症室。呼籲不要自己去醫院，而是留在家耐心等候，因為醫院病床有限，未必分配到當區醫院，當局一定會派救護車將確診者送院。

【16:06】謝曼怡：法例仍賦予限制處所的營業模式，現時這權力仍未用。

【16:03】記者：搭𨋢、過馬路、民間的記者會、球隊閉門作賽是否豁免，餐廳加裝隔板，是否仍要1.5米距離？

陳偉基：搭𨋢、過馬路不屬於群組聚集。工作地點按常理，記者會未正面回答。

【15:52】記者問聚集的定義，是否相識、聊天才算聚集，相隔1.5米聊天是否算聚集，陳肇始並無證明回答。對於如何執法，勸諭的期限，警方是否在未來兩周禁止一切公眾集會，陳肇始亦無正面回答。

陳偉基指，授權執法人員有驅散、索取個人資料等權力，並無拘捕權力，但若授權人員本身有拘捕權力，則可拘捕。警方是授權執法人員之一。四個、四個的聚集，若距離非常近，授權人員會去驅散。

【15:32】陳肇始：卡拉OK有食肆牌，因此適用於規例。拜山並不豁免，受限於四人規定。排隊不算聚集，但仍希望不要太多人聚集，注意個人衛生。

條例生效後有不同執法人員負責，不用業務有不同政府部門負責。這是公共衛生緊急情況，很快立法和生效，但準備時間未必完全足夠。

【15:09】食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡、食物環境衞生署署長劉利群、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻見記者。

陳肇始：講疫情的嚴峻性，講解規例、解答疑問。最重要大家需要自律，法律是一個框架，令大家留意，給社會重要的訊息，在接下來兩星期是非常重要時刻，希望大家自律。

兩條新法例：

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）

林鄭月娥防疫措施禁逾4人聚集刊憲全文 爭議在第9點拜山能否豁免

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）

林鄭月娥防疫措施刊憲全文 食肆位減半每枱限四人 關戲院健身室

昨日記者會問答全文

林鄭月娥3月27日防疫記者會 問答全文 禁四人以上聚集等措施

【13:19】東區醫院新增6宗。當中三人從英國返港，包括一名31歲女子、21歲女子和14歲男子。其中14歲男子的父親為確診者，他的11歲妹妹今日亦初步確診。另外，兩名患者曾於3月18日和20日到過尖沙咀All Night Long酒吧，他們分別為28歲女子及31歲男子。

律敦治醫院新增一宗，20歲男患者也是從英國回港。

瑪麗醫院亦新增一宗，患者是29歲男子。

【10:30】截至早上10時，本港今日新增至少一宗確診個案及24宗初步陽性個案。酒吧群組不斷擴大，一名蘭桂芳酒吧女歌手確診；有酒吧樂隊成員一家四口初步確診；亦有曾到夜店及All Night Long酒吧的顧客初步確診。

患者詳情如下：

將軍澳醫院新增一宗確診個案，患者是30歲女子，是在蘭桂坊酒吧表演的歌手。

該院亦新增兩宗初步陽性個案，一患者是56歲男子，由巴西返港；另一患者是33歲女子，曾到All Night Long酒吧，該酒吧已有多名顧客確診。

其他醫院新增22宗初步陽性個案。

瑪麗醫院新增7宗。一患者是31歲男子，曾到過蘭桂坊的夜店。一患是36男子，是蘭桂坊酒吧樂隊成員，他的34歲妻子、15歲及7歲兒子均初步確診。一患者是19歲女子，從倫敦返港。餘下的患者是34歲女子。

屯門醫院新增5宗。一患者是26歲女子，由英國返港。一患者是42歲男子，與All Night Long酒吧有關。一患者是67歲女子，曾到訪埃及，她偕同第152宗確診73歲丈夫、於3月3至14日參與埃及旅行團。其餘兩患者是31歲女子及19歲男子。

東區醫院新增2宗，患者分別是61歲女子和15歲男子。

律敦治醫院新增一宗，患者是76歲女子，曾到瑞士外遊，其後發燒、反胃等徵狀，由港安醫院轉介。

北區醫院新增一宗，患者是62歲女子，由新加坡回港。

威爾斯親王醫院新增一宗，患者是56歲男子。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是21歲女學生，從英國返港，其深喉唾液對病毒呈陽性反應。

聯合醫院新增4名男子初步確診，患者分別是12歲、23歲、42歲和65歲男子。

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