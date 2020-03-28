【直播】陳肇始解答新措施：唱K屬規管　拜山不豁免　警方可執法

本港新型冠狀病毒病肺炎（又稱武漢肺炎）確診個案至昨日（27日）累計增至519宗，單日破紀錄新增65宗個案。 行政長官林鄭月娥宣布多項新措施，主要在兩個時間實施。由下午6時起，食肆每枱限坐四人，開放座位不超過全店50%，食客不進食時需戴上口罩；健身室、戲院及遊戲機中心等處所，也需關閉14日。 由午夜過後，將禁止4人以上人群聚集。 截至今日（ 28日）下午1時，本港今日新增至少一宗確診個案及32宗初步陽性個案。酒吧群組不斷擴大，一名蘭桂芳酒吧女歌手確診；有酒吧樂隊成員一家四口初步確診；亦有曾到夜店及All Night Long酒吧的顧客初步確診。

【16:06】謝曼怡：法例仍賦予限制處所的營業模式，現時這權力仍未用。

【16:03】記者：搭𨋢、過馬路、民間的記者會、球隊閉門作賽是否豁免，餐廳加裝隔板，是否仍要1.5米距離？

陳偉基：搭𨋢、過馬路不屬於群組聚集。工作地點按常理，記者會未正面回答。

【15:52】記者問聚集的定義，是否相識、聊天才算聚集，相隔1.5米聊天是否算聚集，陳肇始並無證明回答。對於如何執法，勸諭的期限，警方是否在未來兩周禁止一切公眾集會，陳肇始亦無正面回答。

陳偉基指，授權執法人員有驅散、索取個人資料等權力，並無拘捕權力，但若授權人員本身有拘捕權力，則可拘捕。警方是授權執法人員之一。四個、四個的聚集，若距離非常近，授權人員會去驅散。

【15:32】陳肇始：卡拉OK有食肆牌，因此適用於規例。拜山並不豁免，受限於四人規定。排隊不算聚集，但仍希望不要太多人聚集，注意個人衛生。

條例生效後有不同執法人員負責，不用業務有不同政府部門負責。這是公共衛生緊急情況，很快立法和生效，但準備時間未必完全足夠。

【15:09】食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡、食物環境衞生署署長劉利群、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻見記者。

陳肇始：講疫情的嚴峻性，講解規例、解答疑問。最重要大家需要自律，法律是一個框架，令大家留意，給社會重要的訊息，在接下來兩星期是非常重要時刻，希望大家自律。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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▼限客令及禁聚集三幅重要圖片▼

【13:19】東區醫院新增6宗。當中三人從英國返港，包括一名31歲女子、21歲女子和14歲男子。其中14歲男子的父親為確診者，他的11歲妹妹今日亦初步確診。另外，兩名患者曾於3月18日和20日到過尖沙咀All Night Long酒吧，他們分別為28歲女子及31歲男子。

律敦治醫院新增一宗，20歲男患者也是從英國回港。

瑪麗醫院亦新增一宗，患者是29歲男子。

【10:30】截至早上10時，本港今日新增至少一宗確診個案及24宗初步陽性個案。酒吧群組不斷擴大，一名蘭桂芳酒吧女歌手確診；有酒吧樂隊成員一家四口初步確診；亦有曾到夜店及All Night Long酒吧的顧客初步確診。

患者詳情如下：

將軍澳醫院新增一宗確診個案，患者是30歲女子，是在蘭桂坊酒吧表演的歌手。

該院亦新增兩宗初步陽性個案，一患者是56歲男子，由巴西返港；另一患者是33歲女子，曾到All Night Long酒吧，該酒吧已有多名顧客確診。

其他醫院新增22宗初步陽性個案。

瑪麗醫院新增7宗。一患者是31歲男子，曾到過蘭桂坊的夜店。一患是36男子，是蘭桂坊酒吧樂隊成員，他的34歲妻子、15歲及7歲兒子均初步確診。一患者是19歲女子，從倫敦返港。餘下的患者是34歲女子。

屯門醫院新增5宗。一患者是26歲女子，由英國返港。一患者是42歲男子，與All Night Long酒吧有關。一患者是67歲女子，曾到訪埃及，她偕同第152宗確診73歲丈夫、於3月3至14日參與埃及旅行團。其餘兩患者是31歲女子及19歲男子。

東區醫院新增2宗，患者分別是61歲女子和15歲男子。

律敦治醫院新增一宗，患者是76歲女子，曾到瑞士外遊，其後發燒、反胃等徵狀，由港安醫院轉介。

北區醫院新增一宗，患者是62歲女子，由新加坡回港。

威爾斯親王醫院新增一宗，患者是56歲男子。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是21歲女學生，從英國返港，其深喉唾液對病毒呈陽性反應。

聯合醫院新增4名男子初步確診，患者分別是12歲、23歲、42歲和65歲男子。

兩條新法例：

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）

林鄭月娥防疫措施禁逾4人聚集刊憲全文 爭議在第9點拜山能否豁免

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）

林鄭月娥防疫措施刊憲全文 食肆位減半每枱限四人 關戲院健身室

昨日記者會問答全文

林鄭月娥3月27日防疫記者會 問答全文 禁四人以上聚集等措施

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