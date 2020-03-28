【新冠肺炎】據悉料增32初診個案　蘭桂坊酒吧樂手一家四口染疫

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情肆虐，本港昨日（27日）添65人確診，創單日新高，累積519宗個案。當中酒吧群組再增19人確診，相關群組感染人數累計達45人，成為最多人確診的感染群組。 據了解，本港今早新增至少一宗確診個案及32宗初步陽性個案。酒吧群組繼續擴張，一名蘭桂芳酒吧女歌手確診；有Step By Step集團酒吧樂隊成員一家四口均初步確診；亦有曾到夜店及All Night Long酒吧的顧客初步確診。

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消息稱，瑪麗醫院一名36歲男樂隊成員初步確診，他所屬的公司為Step By Step，即與蘭桂坊Insomnia及尖沙咀All Night Long酒吧等隸屬同一集團。他的34歲妻子、15歲及7歲兒子均初步確診，一家四口皆染病。

另外，將軍澳醫院的確診患者為30歲女子，是在蘭桂坊酒吧表演的歌手。

再有三名初診者到過尖沙咀All Night Long酒吧

據了解，東區醫院兩名初步確診患者，分別是28歲女子及31歲男子，曾於3月18日和20日到過尖沙咀All Night Long酒吧。將軍澳醫院一名33女子初步確診，她曾到尖沙咀All Night Long酒吧。屯門醫院有一名42歲男子初步確診，他的接觸史與尖沙咀All Night Long酒吧有關。

瑪麗醫院亦有一名31歲男子初步確診，他曾到過蘭桂坊的夜店。

Step By Step集團酒吧樂隊成員，一家四口均初步確診。（社交網站圖片）

初診婦曾到埃及​ 丈夫已確診

據悉，屯門醫院一初步確診患者是67歲女子，於3月3至14日參與埃及旅行團。與她同行的73歲丈夫早前已確診，是第152號個案。

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據了解，其餘共有21人初步確診，當中不少人有外遊紀錄。

屯門醫院新增三宗。一患者是26歲女子，由英國返港。其餘兩患者是31歲女子及19歲男子。

瑪麗醫院新增3宗。一患者是19歲女子，從倫敦返港。另外兩名患者是34歲女子、29歲男子。

律敦治醫院新增兩宗，一患者是76歲女子，曾到瑞士外遊，其後發燒、反胃等徵狀，由港安醫院轉介。另一患者是20歲男子，從英國回港。

東區醫院新增六宗，當中三人從英國返港，包括一名31歲女子、21歲女子和14歲男子。其中14歲男子的父親為確診者，他的11歲妹妹今日亦初步確診。餘下兩名患者分別是61歲女子和15歲男子。

北區醫院新增一宗，患者是62歲女子，由新加坡回港。大埔那打素醫院新增一宗，患者是21歲女學生，從英國返港，其深喉唾液對病毒呈陽性反應。威爾斯親王醫院新增一宗，患者是56歲男子。

將軍澳醫院一患者是56歲男子，由巴西返港。聯合醫院新增四名男子初步確診，患者分別是12歲、23歲、42歲和65歲男子。