【搶米】多區搶購極速補貨　天水圍超市被清空　婆婆搶六包被阻止

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，越南考慮禁止大米出口，本港今晚6點至明日凌晨開始實施新一輪防疫措施，限制聚集、關閉多項設施，或觸發新一輪搶米潮。《香港01》記者今日（28日）落區視察，深水埗、沙田發現多間連鎖超市已限購食米數量，有超市被搶購完一輪後，極速補貨，天水圍超市的食米貨架則被清空。 有一家大小分散名額買米，有婆婆想搶購六包大米被阻止，另有婆婆擔心會有搶購潮，故一口氣分兩次買入四包泰國米，「之前新年我買唔到米，食咗幾日麵。」

▼沙田好運中心超市 市民買米情況▼

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沙田超市未見有「吉貨架」

新冠肺炎疫情陰霾下，2月初本港曾出現一輪搶日用品的情況，食米、紙巾、漂白水均遭市民搶購一空。疫情愈來愈嚴峻，本港將實施限制人群聚集的辣招，加上越南正考慮限制大米出口，或解發新一輪搶米潮。

記者在沙田多間超市發現貨源充足，多間超市未見有「吉貨架」。有超市職員稱，早上有食米被搶購完一輪後，已極速補貨，認為市場貨源充足。沙田的百佳實施食米和蛋限購，現場不少人買米。有婆婆將五六包米抬進手推車，被職員阻止。有一家大細到場買米，突破每人兩包的限制，不過未有用緊「配額」。

《香港01》記者今日（28日）落區視察，發現多間連鎖超市已限購食米數量，故未見有瘋狂搶購情況。（麥凱茵攝）

記者今早到過深水埗區多間的超市視察，惠康、百佳均有限制食米一包及兩包，另亦有限買兩盒雞蛋。因此，不少顧客只購買一至兩包的食米，食米的貨架上雖然部份被清空，但店舖經理直言「每日都有米返」；另有店員一直補貨並揚言「有米啊！」根據觀察，泰國米仍是香港市民首選。

婆婆搶購四包泰國米：新年買唔到 食咗幾日麵

有婆婆從百佳分開兩張單購入四包泰國米，並以購物車推走。她坦言，得知有消息指越南或禁出口食米，擔心泰國稍後會彷效，「都驚無米食咪買定先囉，之前新年食晒一包之後搶唔到，都食咗幾日麵。」

四包米能食多久？婆婆指，按一個月食一包的習慣，相信足夠吃四個月，又不擔心保存出問題有穀牛等情況，「我食先開㗎嘛！」價格有否上升？她指，每包維持約100元左右，感覺價格沒大變化。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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另有伯伯指，雖然知道越南或不出口大米，但從來未擔心香港會無米食，「政府都話有一個月米存量，從來都唔搶米，無米食咪食其他。」

有購入一包越南米的小姐透露，越南米的價格較便宜，「邊隻最平咪買邊隻。」擔心或無越南米賣？她指，屆時便會改買其他國家出產的大米。

按超市價錢牌顯示，泰國出產的8公斤食米售價由80至100元不等，而越南米8公斤裝一包約為70至80元，兩者價格相差約20元。

不過在天水圍的超市，大米貨架則被清空。天水圍商場T town的百佳，原本被放置米的六個貨架全清空。有該區市民對《香港01》記者稱，該超市內只剩糙米和糯米。而附近的天恩商場內的超市，亦只剩下約十包泰國米。