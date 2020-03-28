【新冠肺炎】酒樓禁逾4人同枱　食客修例前7名家人飲茶　14日不見

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（28日）晚上6時起餐飲業需跟隨新措施，包括「枱與枱」須保持1.5米距離、每枱最多坐四人及只可招待一半人數客人。茶樓一直是一家人相聚「飲茶」的地方，今早有旺角茶樓的桌椅未見有變動，亦至少坐了60%顧客。 不少食客今早仍是一家大小到茶樓相聚，有食客表示，今日是「把握最後機會一家人飲茶」。有食客指未來14日一家人會「自我隔離」，不會相見；但亦有食客指一家人會改為家中聚餐，不會減少見面，「都會一齊食下飯」。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

今早旺角「倫敦大酒樓」中，未見座位有特別調動，枱與枱之間亦較近，未見有足夠距離。而食客數量亦不少，目測至少坐了60%桌椅。有食客一家大小到酒樓光顧，而在樓下就見到酒樓貼出告示，指為衞生原因，部份樓層不會「搭枱」，亦要求顧客戴口罩，亦謝絕戴電子手環的人士光顧。

吳先生一家人7人一同到酒樓，他笑言要在新規定生效前一家人一同飲茶，「之後好難一齊出街食飯」。他認為新規定少許麻煩，「但都無計，一定要接受」。吳先生指，未能出外聚餐但一家人亦不會減少見面，「一齊返祖家食，喺屋企自己煮」。他坦言擔心疫情，認為政府實施防疫政策太遲，直言「一早應該要封關啦！」

另外陳氏一家7人亦一同到酒樓聚餐，陳女士同樣指特意今日一家人到酒樓飲茶，笑言「飲埋呢餐就唔見住啦，要返屋企自我隔離，呢14日都唔見」。她認為政府推出新措施較麻煩，會減少自由，但為防疫亦會遵守，「呢啲措施對大家都好嘅，應該要嚴守」。陳女士指自我隔離會在家中「煲劇」，強調即使悶亦不會隨便外出。