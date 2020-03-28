本港的新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，在當局限制人群聚集、酒樓座位減半的「辣招」生效前，多區又再有搶購潮，有超市每人限購兩包食米，有地區的超市貨架被搶購一空。「糧油大王」李廣林之子、通泰行第三代傳人李豐年，接受《香港01》訪問時，呼籲市民切勿恐慌，周末超市未必這麼快能補貨，但到周一、周二一定一定可以補足貨，現時本港大米非常足夠，比農曆新年中港兩地放假時更充足。

【搶米】糧油大王籲勿恐慌 貨源比新年更充足 越南米無停供應

【搶米】多區搶購極速補貨 天水圍超市被清空 婆婆搶六包被阻止

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一看到各區又再有市民搶購食米的新聞，食米及食品批發商通泰行負責人李豐年對記者無奈苦笑：「又搶？如果盲目搶購，幾多都不夠。人人搶，會造成不必要恐慌！」

他呼籲市民切勿盲目搶購食米，因為本港儲備非常充足，「我相信很多人農曆新年搶購的食米，有排都食唔晒。」他指農曆新年中港兩地都放長假，供應有所影響，但這次只是周六周日，超市未來得及補貨，「超市貨倉比較小，到星期一二，一定補到貨。」

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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越南米供應無受影響

李豐年說，應為供應商沒有預早收到政府通知，將會實施限制人群聚集等新辣招，因此未來得及開足馬力向超市補貨，但強調貨源和存量充足。他亦擔心有人會趁機抬價，希望市民不要恐慌。

對於早前越南曾考慮限制大米出口，李豐年指，至今仍未有正式的通知，目前越南米的供應無受影響。