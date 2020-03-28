【新冠肺炎】嗇色園黃大仙祠下周一暫停開放14天至4月12日

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月周五（27日）宣布多項防疫措施，涉限制四人以上聚集；須關閉六類娛樂場所，以及要求食肆每枱限四人、座位減半。 多個場所及設施包括嗇色園黃大仙祠、西九文化區管理局今日（28日）相繼宣布，為配合政府目前公共衞生緊急事態而實施的臨時措施，將暫停開放14天。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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西九戲曲中心中庭今晚起關閉

嗇色園黃大仙祠今日（28日）表示，因應新冠肺炎疫情現時進入非常嚴峻關頭，有鑑於未來兩周將會是關鍵時刻，故宣布下周一（30日）起，全面暫停開放14天至4月12日，以減低疫情擴散的風險，期間所有宗教活動取消，而其他服務包括醫療、緊急服務及社會服務單位將繼續維持有限度服務。惟嗇色園西醫診所、牙醫診所、物理治療中心及中醫服務中心將繼續維持日間服務，但夜診時段暫停。

而西九文化區管理局今日亦宣布，為配合政府就目前公共衞生緊急事態而實施的臨時措施，戲曲中心中庭及位於自由空間的留白Livehouse將由今晚6時起，暫停開放14天。戲曲中心與自由空間的票務處亦會採取同樣安排，購票熱線則繼續維持服務。