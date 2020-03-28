限客令下擺酒每枱限四人　酒樓：宴會已近乎零　免費為新人延期

本港新冠肺炎疫情持續，政府昨日宣布新一輪防疫措施，包括餐飲食肆入座人數只可維持正常的一半，桌與桌之間需保持1.5米距離，或有分隔安排、每張枱不能多於四人等，由今日（28日）下午6時起生效。食物及衛生局局長陳肇始說，婚宴擺酒亦受限每枱四人。 受疫情及新措施影響，婚宴公司ClubONE表示，現在接近九成宴會，包括婚宴、百日宴及公司宴會的客人也選擇延期，有少數決定取消，而ClubONE亦會為新人提供一次免費無條件延期宴會。 另外，有酒樓負責人表示，現時酒樓宴會的數目幾乎為零，故新措施對宴會不會有影響。至於未來數月已預訂的酒席，若政府限制措施持續，酒樓亦會勸喻客人取消，除擔心疫情之餘，亦擔心若要安排客人分開就坐，酒樓的空間會不足夠。另有酒樓指，暫時無接到4月至5月的設宴訂單，加上現時政府推出的限制措施，相信未來設宴的人數會更少。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

ClubONE：為新人提供免費無條件延期宴會

ClubONE則指出，宴會方面，會為新人提供一次免費無條件延期，現在接近九成宴會，包括婚宴、百日宴及公司宴會的客人也選擇延期，有少數決定取消。同時，為保障顧客健康，ClubONE會確保檯與檯之間至少有1.5至2米距離，並設8人一席宴會，宴會會安排分菜，避免交差感染。

而煌府婚宴專門店指，旗下18間分店於今日（28日）起，全線陸續暫停晚市服務，暫定兩星期，並會留意實際情況，再作調整，至於宴會方面，煌府指，現時不少原定晚宴預約已經延期。

+ 4 + 3 + 2

現時擺酒設宴幾乎為零 故新措施不影響酒席

另外，倫敦大酒樓負責人蘇先生表示，現時晚市是「零聚餐」，設宴擺酒幾乎為零，故新措施不會影響酒席。至於未來數月已預訂的酒席，若措施持續，酒樓亦會勸喻客人取消，除擔心疫情之餘，亦擔心若要安排客人分開就坐，酒樓的空間會不足夠。

同時，為配合政府規定，酒樓會安排客人隔枱就坐，而每張枱的人數不多於4人，若有5人家庭聚餐，亦會要求他們分開坐。由於現時酒樓入座率較低，最近數日晚市更只有數十人，故相信酒樓有足夠空間讓客人分開就坐。蘇先生亦指，酒樓亦已準備探熱器，消毒酒精等防疫用品，讓員工為客人探熱。

蘇先生表示，受疫情影響，酒樓有大量酒席的訂單取消，以往一個月有約1200至2000多圍枱的酒席，但現時是零。而最近兩個月本應是旺季，但對比往年同期，今年整體生意額只剩下15至20%

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

入座率僅兩至三成 有足夠空間作分隔安排

嘉年華酒家黃經理表示，酒家今晚會按照政府規定，搬走部分枱凳，將桌和桌之間的距離保持在1.5米以上。而目前酒樓入座率為兩至三成，故相信酒家有足夠位置讓客人分開坐。她又指，以往設宴所得收入佔整體生意額約一半，但現在「幾乎係無」，4月、5月更暫時無接到任何設宴訂單，加上現時政府推出的限制措施，相信未來設宴的人數會更少。她又指，疫情對生意影響相當之大，整體生意額亦比平時大跌八至九成，若無法繼續支撐，會考慮停業。

潮庭酒家員工則表示，受疫情影響，酒家4至6月都沒有接到設宴的訂單，而部分訂單亦一早取消，故新措施對設宴的影響不大。他指，雖然每張枱不能多於4人的規定或令部分客人流失，對生意「唔多唔少」有影響，但酒家重視食客健康，亦期望新措施有助疫情緩和。