禁四人以上聚集　一文看清拜山、唱K、擺酒、搭𨋢得唔得？

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥昨日（27日）公布，政府在明日（29日）午夜起禁止4人以上在公眾地方的群組聚集，並從今日（28日)傍晚6時起管制餐飲業務的營運。另外，遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所如戲院、租用的公眾場所等，由傍晚6時起關閉，為期14天。然而，規例存在多項「灰色地帶」處境，食物及衞生局局長陳肇始今日率領有關官員逐一解答。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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1. 市民可以去掃墓嗎？

食物及衛生局副秘書長陳偉基說，喪禮、路祭、悼念未火化人士將獲豁免，但一般掃墓將受條例限制。不多於4人的掃墓活動可以繼續，多於4人但同行人士都住在同一居所，亦可一同掃墓。他呼籲市民延遲掃墓，「過咗呢段時間先去」。

2. 市民可舉辦或出席婚宴嗎？

陳肇始說，婚禮儀式須限於20人，主人家要決定哪些親友最重要。晚上「擺酒」可進行，但須遵循規例向餐飲業務作出的指示，包括只可開放一半座位、每枱不可有多於4人，以及顧客要戴口罩等。

3. 卡啦OK是否需要關閉?

食環署署長劉利群表示，全港卡拉OK毋須關閉，但由於會向顧客提供食物及飲品，仍要遵循規例向餐飲業務作出的指示，包括只可開放一半座位、每枱不可有多於4人，以及顧客要戴口罩等。

4. 麻雀館是否需要關閉？

陳肇始說，麻雀館不需要關閉。她強調不關閉處所不等同無風險，只是風險最高的處所才需要關閉。她強烈建議市民減少聚集。

早前在愉景灣舉辦的婚禮淪為播毒源頭之一。（資料圖片）

政府午夜起禁止4人以上在公眾地方的群組聚集，違規會被定額罰款2000元，或最高罰款25000元及監禁6個月。12個情況下可獲豁免，包括住在同一單位、坐交通工具、工作、醫院及醫護服務、健康衛生講座、履行政府及法律責任、喪禮、悼念未入土或火化的先人，以及不多於20人的婚禮，但不可提供食物或飲品。

政府從今日傍晚6時起管制餐飲業務的營運，暫時為期兩星期。食肆顧客數目限於座位半數或以下、檯與檯之間須保持至少1.5米距離、每張檯只限坐4人。而顧客進店前須量度體溫、在食肆內時必須帶口罩，食肆亦須為客人準備酒精搓手液。如任何人無合理理由違反規例，最高罰款5萬元，監禁6個月。另外，遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所如戲院、租用的公眾場所等，由傍晚6時起關閉，為期14天。