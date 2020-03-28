【新冠肺炎】確診及初步陽性共73宗　為確診女警抽血兩護士陰性

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（28日）新增42宗個案，分別為19女23男。當中37宗有外遊紀錄，5宗屬無外遊個案，全與酒吧直接或間接相關，當中2名為酒吧職員、1名曾到灣仔Dust Til Dawn、1名曾到中環Draft Land、1名是Dust Til Dawn 酒吧職員的家人；學生個案佔22宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，另有31宗屬初步確診，包括一個四人家庭，當中男戶主為酒吧歌手。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

5宗沒有外遊史的確診個案中，4宗與酒吧直接有關，其中第524號個案曾到灣仔酒吧Dust Til Dawn、第533號個案則曾到中環酒吧Draft Land。張竹君表示，得悉目前有多人曾到酒吧，有病徵或無病徵均分別到私家醫院、急症室及門診求診，惟暫未知實際數字，指個案一旦確診便會得悉。而31宗初步確診個案中，張竹君表示有一個屬四人家庭，其中爸爸是在酒吧唱歌，其餘是太太、兒子及女兒。

張竹君：確診英國學生料當地感染

對於有多宗確診個案屬海外留學生，被問及涉事感染個案會否出現同搭一架班機。張竹君指，涉事確診的多宗個案均是從英國返港的留學生，因大多原本並無病徵，故不知他們何時帶有病毒，相信潛伏期主要逗留在英國。她續指，得悉大部分留學生搭乘飛機期間均做足防護措施，沒有進食飛機餐、全程佩戴口罩、不喝水等，惟他們大多轉了多程機才抵港，故認為主要在當地感染。

強制檢疫人士在家居接受隔離是否合適，張竹君表示倘與同住家人有遵守指引，例如不同檯食飯、不共用廁所等，實際上與住酒店無分別，但明白不是每人的家居環境均做到，故提醒要特別小心家中的長者會受感染。

兩為確診女警抽血護士檢測呈陰性

至於日前有兩名抽血員，因22歲確診的女警未有佩戴口罩並出現咳嗽。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，涉事兩名抽血員接受病毒檢測後均呈陰性，其中一名已入住檢疫中心進行14天隔離、另外一名亦會即將安排入住。

截至今日中午12時，新增302宗懷疑個案，501名病人仍然留院、1名病人即第248號個案出院，仍有4人情況危殆、2人嚴重、390人情況穩定；負壓病床有1,012張，使用率為60%，534間負壓房使用率為77%。何婉霞呼籲市民倘未能安排到當區醫院病床，須在家中戴上口罩等待，除非病情變嚴重才召喚救護車。

未正面回應是否引入「豬嘴」予醫護人員

被問及醫管局會否為醫護人員引入「豬嘴」，何婉霞表示現時N95口罩庫存量有160萬個，來貨供應有變數，故正在世界各地搜購。同時，會研究各種可行替代方案，包括其他廠房生產的呼吸器及可再用呼吸器，最主要視乎呼吸器的過濾功能。