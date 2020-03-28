防疫新法例最後殺手鐧未出　必要時可禁堂食　限營業模式時間

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續擴散，特首林鄭月娥昨日（27日）公布一系列管制餐飲業務的措施，包括食肆顧客數目限於座位半數或以下、枱與枱之間須保持至少1.5米距離、每張檯只限坐4人等等，被外界稱為「辣招」。 食物及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡說，新措施在必要時更可停止堂食，及對餐飲的住所和運作模式發出指示，即限制營業時間。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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最後絕招 局長公告就可啟動

食衞局官員下午會見記者，食物及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡稱，餐飲業及處所有關的規例屬「非常時期非常緊急的措施」，當局有數項權力，但不一定要在今晚全部實施。她提到，新措施在必要時更可停止堂食，及對餐飲的住所和運作模式發出指示，即限制營業時間。

她強調，當局未決定禁止食肆堂食，一旦局長通過公告便可啟動。她承認此屬嚴格的規例，倘實施也有部份餐廳能獲得豁免，包括醫院、護理院舍、治療中心飯堂等等。

政府從今日傍晚6時起管制餐飲業務的營運，暫時為期兩星期。食肆顧客數目限於座位半數或以下、枱與枱之間須保持至少1.5米距離、每張枱只限坐4人。而顧客進店前須量度體溫、在食肆內時必須帶口罩，食肆亦須為客人準備酒精搓手液。如任何人無合理理由違反規例，最高罰款5萬元，監禁6個月。