【新冠肺炎】確診女護士安老院工作　一人感不適化驗報告陰性

昨日(27日）一名在東華三院安老院工作的外判護士確診感染新冠肺炎。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於護士在工作期間有戴口罩，故院友不會列入密切接觸者，但院友及人員現禁止出入14天作醫學觀察。另一名男院友曾感不適入院，其新冠狀病毒檢疫結果為陰性。

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一名23歲於東華三院轄下賽馬會頤景護理安老院及頤康護理安老院當值的外判女護士，於27日確診新冠肺炎。她病發前曾到過「酒吧樂手群組」的其中一間涉事酒吧消遣。

據悉，兩間院舍合共有約100人。張竹君表示，護士曾在c座的3樓及5樓工作，但傳染控制科到過涉事的院舍視察，認為護士在工作中有戴口罩，故不列院友作密切接觸者。另一名與護士曾同用餐的同事，因有密切接觸已送往隔離營。

（讀者提供）

張竹君續指，但由於院友年紀較大，所以禁止院友及人員出入院舍14天作醫學觀察。早前一名男院友覺得身體不適入住律敦治醫院，但其新冠狀病毒檢疫結果為陰性。另有兩人仍然等待化驗報告。

東華三院賽馬會復康中心早前的通告，確診護士在3月24、25日分別在賽馬會頤景護理安老院，及賽馬會頤康護理安老院當值，並執行一般護理工作。