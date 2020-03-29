【新冠肺炎】IT人屢墮口罩騙局　組口罩平台化學家檢測、律師管錢

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，口罩成為港人生活的必需品。有IT專才兩遇口罩騙局，決心與朋友組成具公信力的口罩買賣平台，顯示口罩供應商、口罩產地、材質、款式及尺寸等資料，協助市民選購；平台花一個多月籌備後，找來化學老師李偉瀚（Chemsir）義務負責抽驗口罩，預售款項則由柯伍陳律師事務所（ONC Lawyers）負責保管，而口罩訂購平台Fairbuy，將在四月初面世，市民登記後，料四月中可購買口罩。

Fairbuy口罩訂購平台創辦人楊嘉俊（左）及陳國樑（右）。（黃舒慧攝）

新冠肺炎疫情爆發，香港一度出現「口罩荒」，市面口罩欠奉，市民四出搜購。口罩訂購平台Fairbuy創辦人兼行政總裁楊嘉俊憶述，二月時口罩不足，家人急需，故透過兩個朋友訂購口罩，未料聲稱泰國製的口罩質量出問題，「某個位置是薄到見到咀巴，口罩的中間有一部分透明了。」

屢遇口罩騙局 設平台抽檢交化學老師把關

另一邊廂更過分，不但未見口罩蹤影，朋友亦消失了：「女朋友的醫護朋友稱醫院可以代訂，六百多元一盒，背後有得打蝴蝶，很美觀的。於是付了三千多元，最後朋友的電話號碼變成未有用戶登記。」

楊嘉俊形容，在一家人都急需口罩時被騙了，令他既生氣又無奈，市面購入的口罩品質參差，「薄到見到個咀」，故他決定找朋友合作，設計口罩買賣平台，避免騙局再現。

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原為IT顧問公司老闆的他，不顧疫情下生意大增，決意擱置多個項目，動用公司人力資源協助構建平台。他與創辦人兼技術總監陳國樑，最終組成了約20人的團隊，陳國樑主要負責IT支援及設立系統；他負責統籌及聯繫。他們聯絡到化學老師李偉瀚（Chemsir）負責抽驗口罩，為口罩質量把關。

化學老師李偉瀚（Chemsir）負責抽驗口罩

口罩搶手，每次開售都遇上人潮，數以十萬、甚至百萬計的人會湧入網站登記。陳國樑指，系統承受能力是一大挑戰，故決定使用可靠的著名分流系統，有信心應付到人流，他們將於四月初供市民登記，四月中開售口罩。

他們目前已與約十間口罩供應商達成初步合作協議，料首輪至少有數千盒口罩應市，實質數目待法律團隊與對方簽定合作協議後落實。屆時平台上會顯示口罩供應商、口罩產地、材質、款式及尺寸等資料，方便市民選購。為讓更多市民買到口罩自用，平台須登記姓名、手機及電郵，每人每日限訂兩盒。

陳國樑直言，口罩價錢由供應商決定，但平台只會收取5至8%，以支付平台保安及營運費用，「市民資料會加密處理，排隊分流系統亦要付費，所以會向供應商收少許費用。」

律師行保管預售款項 貨到才匯款

如何避免被騙錢？楊嘉俊強調，平台運作初期只會有現貨，「我們平台是確認有貨才會收錢」，款項則交由柯伍陳律師事務所（ONC Lawyers）負責保管，希望可讓市民信心。送貨方面，他們正計劃與物流公司或外送平台合作，將口罩送到市民家中，惟所需運用較高，故他們同時已與擁有24個自取點的公司合作，預計市民可選擇自取口罩。

團隊現時一半人屬楊嘉俊的員工，另一半為義務合作伙伴。楊直言目前已投入逾一百萬元籌備平台，只盼平台真正能協助港人，他們呼籲口罩供應商透過「FairBuy.hk 口罩訂購平台」facebook專頁聯絡他們。

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