健身中心6時關門　老闆嘆歧視業界　業主無減租　顧客今最後衝刺

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續擴散，特首林鄭月娥早前公布，規定遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所如戲院、租用的公眾場所等，由今日（28日）下午6時起關閉，為期14天。 規定實施下，有小型健身室今日提早關門清潔地方，負責人表示，上午時間到來做運動的人客，較以往同段時間多出一倍，眾人均表示要把握時間「做最後衝刺」，又指政府定立有關臨時措施倉促，不足以跟客人安排上堂時間及往後安排，又認為政府此舉如歧視業界，斷定健身室是高風險地區，無奈說原本是用來保持健康的地方，變相成為疾病溫床。

市民為健康做gym 生意本「疫市反彈」

健身教練Wilson於油麻地經營兩層近3000呢的健身室，與七名教練合作，主要教授小班教學的肌肉訓練及其他健身課程為主，今日下午六點已按照政府規定提早關門休息，為健身室做清潔。

他説，疫情之下，康文署的健身室因此關閉，有較多市民想強健體魄的市民入會做運動，疫情下本來可以「疫市反彈」，但政府消息一到，擔心較多人會聚焦，誤以為健身室有問題，加上政府的臨時措施未有確定時間，相信嚴重影響生計，「因為我同啲客傾會籍嘅時候，我都要計返免費14日比佢哋，加上有14日唔可以開市，變相冇咗一個月嘅收入。」

他指現時只能夠希望政府盡快定出期限，令他們有所打算，並以五月作為「死線」，未能夠恢復正常會有行家不能繼續經營。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

月租十萬元 業主未肯減租

他續說，現時最擔心是交租問題，現時健身室的月租為10萬元，政府推出有關措施後，亦未有設立賠償，擔心關門的時間越長，難以恢復業務，業主亦未肯減租。

他又指此舉由於歧視行業，認為不少服務行業均與客人有近距離接觸，但卻嚴禁他們經營，擔心將來會被標籤，「如果確診人數減少，就好似真係我哋有問題？但係佢一日可能去好多地方，如果確診有增加，咁係咪變咗唔關我事先，咁邊個會賠償？」

（李澤彤攝）

最後衝刺做gym 今日客人倍增

客人Karen一星期到健身室四至五次，今日特意提早到來做運動，於關門限期前作最後一次訓練，他說，不認為到健身室健身是高風險行為，「其實而家出街都危險，搭車又話危險，食飯都危險，但係禁止嘅就係健身，明明健身係為咗強身健體。」亦因此感到無奈。她續説，近日到健身室做運動，會戴上口罩，見附近有其他人正使用器材，都會保持一定距離，並會為器材清潔一下才使用，認為只要做好清潔，並無問題。

健身教練CarCar則擔心生計，由於健身教收入完全來自課堂，「手停口停」，一下子將所有課堂延遲，將來要補課將影響生計，又説今日不少學生跟他道別，深感無奈，但疫情之下，了冇辦法。