鯉魚門九成酒家暫停業止蝕　商會主席︰不想成第二個「蘭桂坊」

政府實施最新防疫措施，今日（28日）下午6時起，食肆每張枱相隔最少1.5米、座位減半、每枱限四人，為期14日；明日（29日）零時起禁4人以上公眾聚集。有食店決定期間停止營運。 鯉魚門商會主席王石星表示，鯉魚門九成海鮮酒家、共18間決定明日（29日）起暫停營業14日，另有一半海鮮檔亦已暫停營業。王石星表示，受近日疫情影響，上星期生意額已跌至以往的一成，今次鯉魚門行家齊心暫時停業，除了因為生意蕭條外，亦為了不想成為第二個「蘭桂坊」，憂一旦出現確診群組，打擊營商形象。

生意慘淡急跌九成 2月底至3月初曾回升

受疫情影響，鯉魚門街坊會及鯉魚門商會公布，鯉魚門九成海鮮酒家共18間，決定由今日起暫停營業14日，另有一半海鮮檔現亦已暫停營業。鯉魚門商會主席王石星表示，2月開始生意額急跌，原本2月底、3月初時，生意一度有起色，達到以往的三、四成營業額，惟上兩星期開始又再一片蕭條，20張枱只有一、兩張細枱客，「講緊一枱客都係兩、三個人。」生意額急跌至以往的一成。

為「止蝕」外，業界擔心萬一有食客確診個案，影響更深遠，憂成第二個「蘭桂坊」，打擊營商形象。餘下仍有開店的，王石星表示，他們都會縮短營業時間，約晚上7時、8時便關店，以往會營業到晚上9時、10時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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最顧慮伙計收入問題望政府補貼

停業期間，王石星表示，有關酒家員工將放14天無薪假，抗疫時刻都獲僱員諒解。被問到期望政府提供什麼協助，王認為最重要是補貼僱員薪酬，他指業界情況嚴峻，鯉魚門酒家大部分都是老僱主、老伙計，希望支撐到，不會有員工失業、無收入，建議政府可按去年3月的薪金水平，資助這14天停業無薪假。