【01直擊】新人煌府照辦婚宴　四人一圍　有賓客到場恭賀後就離開

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，本港累計個案增至561宗。政府昨天公布一系列針對食肆、酒吧的要求，包括每枱最多4人，座位數目不得多於正常的一半，枱與枱之間要有1.5米距離等。 受影響的除了外出用膳的市民，更包括舉辦婚宴的新人。在新規定下，有新人今晚（28日）在尖沙咀煌府舉辦婚宴時，不能再以「一圍12人」安排招待賓客，場地改為4人一枱，格局更似西餐。新郎坦言，早有心理準備婚宴會有特別安排，有賓客到場恭賀後就離開，「而家啲賓客淨係擺低人情就走，第日都未必會再補辦派對。」

婚宴場地由平常放滿可容納10人至12人的大圓桌，全部改為一張張小圓桌，每枱只設四個位，而枱與枱之間亦相距較為寬敞。 （洪業銘攝）

賓客入場需量度體溫

新法例《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）實施首天，已有舉辦婚宴的新人受到影響。記者晚上到主搞婚宴的尖沙咀煌府，發現在該處「擺酒」的一對新人為配合新法例的要求，在場地方面作出不少特別安排。

記者在婚宴入口，已見有酒家職員為賓客量度體溫，而門口亦貼出告示，表明因應政府宣布，今晚6時起食肆限一枱四人，食客亦需配戴口罩。進入婚宴場地，可以見到平常放滿可容納10人至12人的大圓桌，全部改為一張張小圓桌，每枱只設四個座位，而枱與枱之間亦相距較為寬敞，超過政府規定的1.5米。

婚宴場地由平常放滿可容納10人至12人的大圓桌，全部改為一張張小圓桌，每枱只設四個位。 （李澤彤攝）

新郎：咁嘅（疫情）情況，都知道唔會坐滿

新郎鍾先生表示，早前已有心理準備，婚宴會有特別安排，對於政府昨日實施「四人一枱」措施，他今日早上才正式與酒樓方面聯絡了解。他原定只用半個大廳，但酒樓方面願意配合，將整個會場用作婚禮之用，原定擺放10圍酒席，現時「一開四」處理。

晚上7時半，賓客陸續入席，但人數不多，不少只吃一件蛋糕便離開。鍾説：「其實所有安排都係酒樓嗰邊去做，我哋都係冇乜所謂，咁嘅（疫情）情況，都知道唔會坐滿。而家啲賓客淨係擺低人情就走，第日都未必會再補辦派對。」

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