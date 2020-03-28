食肆限客令　87年中環陸羽茶室、旺角別天神拉麵均停業至少14日

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，政府今日（28日）傍晚後規定所有食肆入座不可超過50%、每枱最多只可坐四人，又要求食客入面前要先量體溫。 在中環有87年歷史的陸羽茶室指出為配合政府的防疫措施，決定由4月1日起暫停營業，直至另行通知開業日子。《香港01》記者晚上到過茶室了解，職員不願多說，但晚市只坐了三枱，九名食客。 另外旺角的別天神拉麵店，亦宣布明日起停業最少14日。

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中環陸羽茶室今日在店內貼出公告，指為配合政府的防疫措施，決定由4月1日起暫停營業，直至另行通知開業日子。而門口則有貼出要求食客入內要量度體溫，所有職員也戴上口罩。

記者傍晚到過茶室，戴上口罩職員表示負責人不在故不發表意見，但店內只有三枱食客，各有3人在吃飯，三枱分別在店內不同角落。據悉，茶室今明兩天仍會營業，晚市約在9時完結。

政府為了防疫，今日下午6時起針對針對食肆實行新措拖，包括每枱限四人、店舖只能招待一半客人，餐枱之間距離1.5米、進入食肆需要量體溫，以及食肆須提供消毒潔手液，否則違者可罰款5萬元及監禁6個月。

旺角的別天神拉麵店，本來地方較為狹窄，排式座位，難以做到每枱限四人等要求。記者下午到訪，仍有不少食客。

不過別天神就在facebook公告，指新措施是「突如其來的惡法」，小店要被迫停業，暫停營業至少14日，並希望新措施可以有效控制疫情，疫情紓緩後再與食客相見。

▼限客令實施情況▼