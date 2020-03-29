【新冠肺炎．最新】初步確診男警曾參與反罪惡巡邏　下班後始求診

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，由今日（29日）凌晨起，禁止四人以上人群聚集的臨時抗疫法例（限聚集令）生效。 新例實施首天，過去有大量外籍傭工聚集的地方，明顯疏落，亦有外傭團體張貼宣傳單張提醒新例規定。 衞生防護中心指，截至今天中午，過去24小時新增59宗確診個案，當中酒吧及樂手群組再添多人中招。 消息指，一名31歲男警員於明愛醫院初步確診，他肺部有纖維化現象。

【21:50】馬會表示，鑑於港府公佈有關禁止多於四人群組聚集的新條例，對賽馬賽事造成的影響，已根據有關條例的規則及程序向政府申請豁免。馬會指，政府已同意向3月29日至4月8日期間舉行的四個賽馬日作出豁免，4月1日、4月5日及4月8日舉行的賽馬日將有以下安排︰

除練馬師、騎師、相關職員，以及負責監察的董事外，只會容許已預先訂座並獲本會核准的參賽馬匹的馬主進入馬場。任何於賽馬日前14天內曾前往外地的人士不會獲許入場。所有人士在入場前須填寫健康申報表及接受體溫檢查，並須在場內佩戴外科口罩。

而馬匹亮相圈僅會容許一名參賽馬匹的馬主與相關馬匹的練馬師、騎師及助理練馬師進入。馬匹亮相圈內將實施特別措施，以確保馬匹亮相圈內每個人群之間最少有1.5米的社交距離。

此外，各場賽事後將暫停在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照的安排。而馬場內餐飲設施的營運將全面遵守食物及衞生局局長就餐飲業務發出的各項要求，例如每張餐桌只會容納不多於4人同坐，以及桌子之間最少有1.5米距離。

【21:00】據了解，本港今日下午後，增加至少6宗初步確診個案，包括兩名在瑪嘉烈醫院的病人，以及分別在聯合醫院、威爾斯親王醫院、律敦治醫院及瑪麗醫院留醫的四名病人。其中律敦治醫院的20歲男病人3月25日從倫敦乘CX252航班抵港，同機至少3名乘客已確診。至於瑪麗醫院的59歲女病人，其女兒早前亦已確診。

【新冠肺炎】西九龍PTU男警初步確診 同隊約40人停接觸市民工作

【新冠肺炎】逾百港人滯留秘魯、摩洛哥 港府正安排航班接載返港

【新冠肺炎】3旅行團近40港人仍滯留秘魯 旅議會指港府或派包機

【20:20】政府新聞處證實， 一名政府新聞處職員在本月28日初步確診。新聞處說，該名職員於3月7日至18日休假期間前往紐西蘭及英國，回港後一直在家工作，期間未有返回辦公室或與任何同事接觸。

【19:50】政府宣布，截至今日中午12時，入境處共接獲86名滯留秘魯的港人的求助，其中包括30多名旅行團成員，有5名求助者已通過其他安排離開秘魯。至於其他仍在秘魯的港人，由於當地正處全國緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，港府已聯繫中國駐秘魯大使館及多間航空公司，盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並向當地政府提出相關申請。

由於需安排內陸機或其他陸路交通工具前往首都利馬，以便集中安排國際航班從利馬離開秘魯，港府指正積極跟進，一待確定有關安排，會盡快向受影響港人發放有關返港機位的最新消息。

入境處又指，接獲一名香港人在當地死亡的通知後，已即時聯絡逝者家屬，並按其意願提供適切意見及協助，入境處會繼續聯同駐秘魯大使館協助他們。

此外，入境處一共接獲150名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員，為協助受影響港人返港，港府指一直循多方面跟進，包括透過特區政府駐北京辦事處及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況，並積極與多間航空公司協調以預留機位予受影響港人離開摩洛哥，再經其他地點回港。

而截至今日中午12時，已有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排，仍在摩洛哥的37名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市，特區政府正與中國駐摩洛哥大使館及多間航空公司積極跟進，盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並會盡快向他們發放有關返港機位的最新消息。

【18:44】旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，目前尚有3個香港旅行團涉及37人在秘魯，等候港府協助返港。另有一個香港旅行團的三名旅客和一名領隊，仍在摩洛哥等候港府協助返港。

她指，過去兩星期一直向保安局尋求協助，目前仍在等候他們的安排。據悉港府正考慮派包機接回滯留秘魯的港人，摩洛哥方面則未有消息。

【17:10】何婉霞表示，外國的做法是確診後在家隔離，而港府的做法則是圍堵，冀早檢驗、隔離、治療，故已加大檢驗量、隔離床數量等，符合圍堵政策，但稍後會再研究，配合政府之後的防疫策略。

【新冠肺炎】負壓隔離房使用率達74% 醫管局憂似外國醫院般癱瘓

【新冠肺炎】44名確診者待入院 醫管局：大部份病人等一日才送院

【16:58】張竹君指，手頭上未見有確診患者屬於違反檢疫令的人士。她又指，今日新增的確診個案中，第614、615及625個案，是去過All Night Long的顧客，而第627、635、638宗個案，則是酒吧及樂手群組的工作人員，而第630宗個案則是一名表演者，與早前確診的第432宗個案同住。

張竹君又指，在防疫工作中，政府可做的已「盡做」，但私人聚集要靠大家自律合作，希望大家明白此病本身傳染性好高，特別是當有人群聚集，當中可能有患者無病徵或症狀輕微，強調為保護自己、家人及朋友，希望大家要留意需要有社交距離。

【新冠肺炎】酒吧群組再增7人染病 另現6宗無頭公案部分曾到酒吧

【16:43】張竹君指，不少無外遊的確診患者，去過不同地方的酒吧聚會，如果傳染期去過的地方，衞生防護中心都會在網頁公布。她又承認，的確多了個案未必有源頭，反映社區「有啲傳播」，希望可用「社交距離」防止蔓延，未來兩周是「關鍵時刻」，希望大家合作留家。

至於近期多了「無味覺、嗅覺」的徵狀，她就指可能多了有關報道大家才會留意，因為部份病人相關的徵狀只是短暫出現，相隔一段時間後好轉，希望屬「短暫性」。

【16:40】何婉霞承認，每日都有逾數十名新確診病人要入院，醫管局亦希望盡快將病人收入醫院做檢查，並盡快接受治療，但承認目前仍有很多病人住院，雖然盡快想增加400張病床至第二線隔離病房，但如果新增個案速度快，相信第二線病房都會「好快爆滿」。她又指，傳染病專家仍積極研究如何分流病情穩定的人，以騰出第一線隔離病床予新確診個案病人使用，但擔心即使努力加床仍未必應付到需求，不希望如外國般，「癱瘓醫院」，再次呼籲大家留家「共同抗疫」。

她又指，對於確診病人要等大約一日才入院，感到抱歉，希望情況好轉後，可在下周開到第二線的隔離病房(即經改裝的負壓病房)。

【新冠肺炎】31歲男警員初步確診 肺現纖維化 累計三名警員中招

【16:32】消息指，明愛醫院一名31歲男子，初步確診，他報稱職業是警察。據悉，他報稱與第428宗個案、即22歲確診女警，沒有密切接觸。

消息人士稱，這名男警發燒達攝氏38度，右肺上方有肺纖維鈣化(fibrocalcification)現象。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，交代最新疫情。

張竹君表示，由昨日至今日中午，再新增59宗確診個案，當中有30男及29女，年齡介乎11至77歲，其中40人有外遊紀錄，大部份都去過英國、歐美等地方，當中18人是留學海外學生。

另與酒吧及樂手群組有關的確診者，至少新增多人，包括顧客及酒吧工作人員。

何婉霞則指，過去24小時再多6名確診病人出院，分別是第112、135、144、163、174、200個案，至今共118人已經康復出院。目前仍有430位確診病人分別在14間公立醫院接受治療，另有4人危殆，分別是第119、192、312、338宗個案，另有5人嚴重。

+ 14 + 13 + 12

【14:05】中國駐秘魯使館指，一名香港旅客於秘魯旅遊期間，感染新型冠狀病毒引發心臟驟停死亡。有協助因疫情滯留海外港人的公民黨立法會議員譚文豪，將就有香港遊客在秘魯感染武漢肺炎死亡個案交待，並會談及目前數十位仍身在秘魯的香港遊客近況。

【14:00】據了解，下午再多一宗酒吧樂隊群組初步確診個案，39歲男病人無外遊，他於灣仔Dusk Til Dawn任職保安員，至3月23日仍有上班，病人目前留醫伊利沙伯醫院。另外，聯合醫院增3人對病毒呈初步陽性。

【13:05】富臨集團宣布，新型冠狀病毒確診個案持續增加，為配合政府新推出的規例，決定旗下8間陶源酒家今日3月29日（星期日）起暫停晚市14日；4間富臨酒家將繼續休業，以減少人群聚集及社區爆發的機會。



8間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙咀道分店。另外，4間繼續休業的富臨線餐館則包括香港仔、北角、上水及恆豐分店。

+ 10 + 9 + 8

【11:55】據悉早上增至少14宗初步確診新型肺炎個案，其中酒吧樂隊群組至少增兩人初步確診，其中一名32歲男病人，是中環Insomnia樂隊成員，在屯門醫院留醫，他同時是第432宗個案的密切接觸者。

另一人是40歲女病人，於灣仔酒吧Dusk Til Dawn工作，由亞博檢測中心轉往北大嶼山醫院留醫。

此外，一名28歲男病人或與此群組有關，他無外遊史，但曾到訪尖沙咀All Night Long旁邊的一間酒吧，目前留醫伊利沙伯醫院。

其餘的11名病人分布在6間醫院，北大嶼另有兩名病人分別48歲及21歲的女病人，均由亞博檢測中心轉送，其中21歲病人從英國經多哈抵港。博愛醫院一名77歲男病人是早前的確診個案的父親，另一名同院的74歲女病人則曾外遊至新加坡及英國倫敦，3月17日抵港。伊利沙伯醫院的19歲男病人於倫敦讀書，3月25日返港。瑪麗醫院的49歲女病人同樣到過倫敦，她3月初至中於當地工作，其同事已確診。聯合醫院及律敦治醫院則分別有4宗及1宗初步確診個案，結果有待覆檢。

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【03:20】今日（29日）凌晨起禁止四人以上人群聚集，為期14日。政府凌晨約1時推出十張「新規定QA」圖片，解答在什麼情境下會反「限聚令」違規。其中最新指出，新盤賣樓或銷售活動，不會獲得豁免，亦須遵守不多於四人群組聚集，及群組之間要保持1.5米距離。至於麻雀館、卡拉OK、按摩院、宗教埸所雖然可繼續營業，但亦須遵守上述要求。

【新冠肺炎】限聚令生效 政府出Q&A解構唱K及新盤賣樓有無豁免

+ 6 + 5 + 4

防疫新法例最後殺手鐧未出 必要時可禁堂食 限營業模式時間

食肆限客令6點生效 連鎖集團即被巡查 多間餐廳為食客量體溫

食肆限客令 87年中環陸羽茶室、旺角別天神拉麵均停業至少14日

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【02:30】本港昨天（28日）新增64宗確診個案，其中有10人與「酒吧樂隊群組」相關，該群組至今已有55人染疫。其中第524宗個案、56歲男子曾到灣仔酒吧Dusk till dawn，他亦曾在3月17日到長江集團中心。

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【01:00】前天文台台長林超英周六（28日）在個人網誌提到，全港市民大部分通力合作，主動多留在家，加大社交距離，成功大幅抑制傳播，把個案倍增速度延長至一星期左右，形勢得以緩和，否則按港人從海外疫區歸來以來染病人數增加速度推算，到4月3日可波及一萬人，現下調至1,100人。

但林超英提醒，香港隔離病床只有約1,400張，就算一星期只是倍增一次，兩星期內也會爆棚，勸喻大眾「需要再擠出多點氣力，再創一次奇蹟，爭取把外推累積總數向下壓」。

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【00:30】蘭桂坊一帶，多間酒吧並沒有營業，街上烏燈黑火，間中只有零星路人及遊客經過，有警員在附近一帶巡查樓上酒吧及截查途人。有任夜更的士司機表示，蘭桂坊數十年來，就算懸掛十號風球，亦從未遇過現在的情況，故特意前來拍照留念。

【00:15】在旺角主朗豪坊一帶，大部分店舖已關閉，路上人多過車，未見有多人聚集情況。蘭桂坊德己立街儼如無人之地。兩位剛放工男士經過朗豪坊，其中黃先生表示，現時已甚少出街，他希望疫情盡快過去，可以回復正常生活。

【00:09】彌敦道有行街者多人並行，稱為免違法，要「扮唔識」，令人數少於4人；有一組4名青年行夜，見記者上前欲訪問，即笑說「你行埋嚟就超過4個人」，快速行開。

【00:00】《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》生效，以往周末深夜人來人往的旺角西洋菜南街，變得十分冷清。蘭桂坊不少酒吧沒有營業，加上有雨，水盡鵝飛。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼