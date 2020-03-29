【新冠肺炎．最新】新聞處職員初步確診　曾到新西蘭及英國外遊

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，由今日（29日）凌晨起，禁止四人以上人群聚集的臨時抗疫法例（限聚集令）生效。 新例實施首天，過去有大量外籍傭工聚集的地方，明顯疏落，亦有外傭團體張貼宣傳單張提醒新例規定。 衞生防護中心指，截至今天中午，過去24小時新增59宗確診個案，當中酒吧及樂手群組再添多人中招。 消息指，一名31歲男警員於明愛醫院初步確診，他肺部有纖維化現象。

【21:00】據了解，本港今日下午後，增加至少6宗初步確診個案，包括兩名在瑪嘉烈醫院的病人，以及分別在聯合醫院、威爾斯親王醫院、律敦治醫院及瑪麗醫院留醫的四名病人。其中律敦治醫院的20歲男病人3月25日從倫敦乘CX252航班抵港，同機至少3名乘客已確診。至於瑪麗醫院的59歲女病人，其女兒早前亦已確診。

【20:20】政府新聞處證實， 一名政府新聞處職員在本月28日初步確診。新聞處說，該名職員於3月7日至18日休假期間前往紐西蘭及英國，回港後一直在家工作，期間未有返回辦公室或與任何同事接觸。

【19:50】政府宣布，截至今日中午12時，入境處共接獲86名滯留秘魯的港人的求助，其中包括30多名旅行團成員，有5名求助者已通過其他安排離開秘魯。至於其他仍在秘魯的港人，由於當地正處全國緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，港府已聯繫中國駐秘魯大使館及多間航空公司，盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並向當地政府提出相關申請。

由於需安排內陸機或其他陸路交通工具前往首都利馬，以便集中安排國際航班從利馬離開秘魯，港府指正積極跟進，一待確定有關安排，會盡快向受影響港人發放有關返港機位的最新消息。

入境處又指，接獲一名香港人在當地死亡的通知後，已即時聯絡逝者家屬，並按其意願提供適切意見及協助，入境處會繼續聯同駐秘魯大使館協助他們。

此外，入境處一共接獲150名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員，為協助受影響港人返港，港府指一直循多方面跟進，包括透過特區政府駐北京辦事處及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況，並積極與多間航空公司協調以預留機位予受影響港人離開摩洛哥，再經其他地點回港。

而截至今日中午12時，已有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排，仍在摩洛哥的37名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市，特區政府正與中國駐摩洛哥大使館及多間航空公司積極跟進，盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並會盡快向他們發放有關返港機位的最新消息。

【18:44】旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，目前尚有3個香港旅行團涉及37人在秘魯，等候港府協助返港。另有一個香港旅行團的三名旅客和一名領隊，仍在摩洛哥等候港府協助返港。

她指，過去兩星期一直向保安局尋求協助，目前仍在等候他們的安排。據悉港府正考慮派包機接回滯留秘魯的港人，摩洛哥方面則未有消息。

【17:10】何婉霞表示，外國的做法是確診後在家隔離，而港府的做法則是圍堵，冀早檢驗、隔離、治療，故已加大檢驗量、隔離床數量等，符合圍堵政策，但稍後會再研究，配合政府之後的防疫策略。

【新冠肺炎】負壓隔離房使用率達74% 醫管局憂似外國醫院般癱瘓

【新冠肺炎】44名確診者待入院 醫管局：大部份病人等一日才送院

【16:58】張竹君指，手頭上未見有確診患者屬於違反檢疫令的人士。她又指，今日新增的確診個案中，第614、615及625個案，是去過All Night Long的顧客，而第627、635、638宗個案，則是酒吧及樂手群組的工作人員，而第630宗個案則是一名表演者，與早前確診的第432宗個案同住。

張竹君又指，在防疫工作中，政府可做的已「盡做」，但私人聚集要靠大家自律合作，希望大家明白此病本身傳染性好高，特別是當有人群聚集，當中可能有患者無病徵或症狀輕微，強調為保護自己、家人及朋友，希望大家要留意需要有社交距離。

【新冠肺炎】酒吧群組再增7人染病 另現6宗無頭公案部分曾到酒吧

【16:43】張竹君指，不少無外遊的確診患者，去過不同地方的酒吧聚會，如果傳染期去過的地方，衞生防護中心都會在網頁公布。她又承認，的確多了個案未必有源頭，反映社區「有啲傳播」，希望可用「社交距離」防止蔓延，未來兩周是「關鍵時刻」，希望大家合作留家。

至於近期多了「無味覺、嗅覺」的徵狀，她就指可能多了有關報道大家才會留意，因為部份病人相關的徵狀只是短暫出現，相隔一段時間後好轉，希望屬「短暫性」。

【16:40】何婉霞承認，每日都有逾數十名新確診病人要入院，醫管局亦希望盡快將病人收入醫院做檢查，並盡快接受治療，但承認目前仍有很多病人住院，雖然盡快想增加400張病床至第二線隔離病房，但如果新增個案速度快，相信第二線病房都會「好快爆滿」。她又指，傳染病專家仍積極研究如何分流病情穩定的人，以騰出第一線隔離病床予新確診個案病人使用，但擔心即使努力加床仍未必應付到需求，不希望如外國般，「癱瘓醫院」，再次呼籲大家留家「共同抗疫」。

她又指，對於確診病人要等大約一日才入院，感到抱歉，希望情況好轉後，可在下周開到第二線的隔離病房(即經改裝的負壓病房)。

【新冠肺炎】31歲男警員初步確診 肺現纖維化 累計三名警員中招

【16:32】消息指，明愛醫院一名31歲男子，初步確診，他報稱職業是警察。據悉，他報稱與第428宗個案、即22歲確診女警，沒有密切接觸。

消息人士稱，這名男警發燒達攝氏38度，右肺上方有肺纖維鈣化(fibrocalcification)現象。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，交代最新疫情。

張竹君表示，由昨日至今日中午，再新增59宗確診個案，當中有30男及29女，年齡介乎11至77歲，其中40人有外遊紀錄，大部份都去過英國、歐美等地方，當中18人是留學海外學生。

另與酒吧及樂手群組有關的確診者，至少新增多人，包括顧客及酒吧工作人員。

何婉霞則指，過去24小時再多6名確診病人出院，分別是第112、135、144、163、174、200個案，至今共118人已經康復出院。目前仍有430位確診病人分別在14間公立醫院接受治療，另有4人危殆，分別是第119、192、312、338宗個案，另有5人嚴重。

+ 14 + 13 + 12

【14:05】中國駐秘魯使館指，一名香港旅客於秘魯旅遊期間，感染新型冠狀病毒引發心臟驟停死亡。有協助因疫情滯留海外港人的公民黨立法會議員譚文豪，將就有香港遊客在秘魯感染武漢肺炎死亡個案交待，並會談及目前數十位仍身在秘魯的香港遊客近況。

【14:00】據了解，下午再多一宗酒吧樂隊群組初步確診個案，39歲男病人無外遊，他於灣仔Dusk Til Dawn任職保安員，至3月23日仍有上班，病人目前留醫伊利沙伯醫院。另外，聯合醫院增3人對病毒呈初步陽性。

【13:05】富臨集團宣布，新型冠狀病毒確診個案持續增加，為配合政府新推出的規例，決定旗下8間陶源酒家今日3月29日（星期日）起暫停晚市14日；4間富臨酒家將繼續休業，以減少人群聚集及社區爆發的機會。



8間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙咀道分店。另外，4間繼續休業的富臨線餐館則包括香港仔、北角、上水及恆豐分店。

+ 10 + 9 + 8

【11:55】據悉早上增至少14宗初步確診新型肺炎個案，其中酒吧樂隊群組至少增兩人初步確診，其中一名32歲男病人，是中環Insomnia樂隊成員，在屯門醫院留醫，他同時是第432宗個案的密切接觸者。

另一人是40歲女病人，於灣仔酒吧Dusk Til Dawn工作，由亞博檢測中心轉往北大嶼山醫院留醫。

此外，一名28歲男病人或與此群組有關，他無外遊史，但曾到訪尖沙咀All Night Long旁邊的一間酒吧，目前留醫伊利沙伯醫院。

其餘的11名病人分布在6間醫院，北大嶼另有兩名病人分別48歲及21歲的女病人，均由亞博檢測中心轉送，其中21歲病人從英國經多哈抵港。博愛醫院一名77歲男病人是早前的確診個案的父親，另一名同院的74歲女病人則曾外遊至新加坡及英國倫敦，3月17日抵港。伊利沙伯醫院的19歲男病人於倫敦讀書，3月25日返港。瑪麗醫院的49歲女病人同樣到過倫敦，她3月初至中於當地工作，其同事已確診。聯合醫院及律敦治醫院則分別有4宗及1宗初步確診個案，結果有待覆檢。

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【03:20】今日（29日）凌晨起禁止四人以上人群聚集，為期14日。政府凌晨約1時推出十張「新規定QA」圖片，解答在什麼情境下會反「限聚令」違規。其中最新指出，新盤賣樓或銷售活動，不會獲得豁免，亦須遵守不多於四人群組聚集，及群組之間要保持1.5米距離。至於麻雀館、卡拉OK、按摩院、宗教埸所雖然可繼續營業，但亦須遵守上述要求。

【新冠肺炎】限聚令生效 政府出Q&A解構唱K及新盤賣樓有無豁免

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防疫新法例最後殺手鐧未出 必要時可禁堂食 限營業模式時間

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食肆限客令 87年中環陸羽茶室、旺角別天神拉麵均停業至少14日

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【02:30】本港昨天（28日）新增64宗確診個案，其中有10人與「酒吧樂隊群組」相關，該群組至今已有55人染疫。其中第524宗個案、56歲男子曾到灣仔酒吧Dusk till dawn，他亦曾在3月17日到長江集團中心。

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【01:00】前天文台台長林超英周六（28日）在個人網誌提到，全港市民大部分通力合作，主動多留在家，加大社交距離，成功大幅抑制傳播，把個案倍增速度延長至一星期左右，形勢得以緩和，否則按港人從海外疫區歸來以來染病人數增加速度推算，到4月3日可波及一萬人，現下調至1,100人。

但林超英提醒，香港隔離病床只有約1,400張，就算一星期只是倍增一次，兩星期內也會爆棚，勸喻大眾「需要再擠出多點氣力，再創一次奇蹟，爭取把外推累積總數向下壓」。

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【00:30】蘭桂坊一帶，多間酒吧並沒有營業，街上烏燈黑火，間中只有零星路人及遊客經過，有警員在附近一帶巡查樓上酒吧及截查途人。有任夜更的士司機表示，蘭桂坊數十年來，就算懸掛十號風球，亦從未遇過現在的情況，故特意前來拍照留念。

【00:15】在旺角主朗豪坊一帶，大部分店舖已關閉，路上人多過車，未見有多人聚集情況。蘭桂坊德己立街儼如無人之地。兩位剛放工男士經過朗豪坊，其中黃先生表示，現時已甚少出街，他希望疫情盡快過去，可以回復正常生活。

【00:09】彌敦道有行街者多人並行，稱為免違法，要「扮唔識」，令人數少於4人；有一組4名青年行夜，見記者上前欲訪問，即笑說「你行埋嚟就超過4個人」，快速行開。

【00:00】《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》生效，以往周末深夜人來人往的旺角西洋菜南街，變得十分冷清。蘭桂坊不少酒吧沒有營業，加上有雨，水盡鵝飛。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼