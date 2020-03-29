【新冠肺炎．直播】增59宗確診個案　消息：31歲男警員初步確診

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，由今日（29日）凌晨起，禁止四人以上人群聚集的臨時抗疫法例（限聚集令）生效。 新例實施首天，過去有大量外籍傭工聚集的地方，明顯疏落，亦有外傭團體張貼宣傳單張提醒新例規定。由新例亦限制拜然先人的數目，有提早拜山的市民亦表明會「獨自拜山」。

【16:32】消息指，明愛醫院一名31歲男子，初步確診，他報稱職業是警察。據悉，他表明自己無與第424宗個案，即22歲確診女警，曾有密切接觸。

消息人士稱，這名男警發燒達攝氏38度，右肺上方有肺纖維鈣化(fibrocalcification)現象。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，交代最新疫情。

張竹君表示，由昨日至今日中午，再新增59宗確診個案，當中有30男及29女，年齡介乎11至77歲，其中40人有外遊紀錄，大部份都去過英國、歐美等地方，當中18人是留學海外學生。

另與酒吧及樂手群組有關的確診者，至少新增多人。

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【14:05】中國駐秘魯使館指，一名香港旅客於秘魯旅遊期間，感染新型冠狀病毒引發心臟驟停死亡。有協助因疫情滯留海外港人的公民黨立法會議員譚文豪，將就有香港遊客在秘魯感染武漢肺炎死亡個案交待，並會談及目前數十位仍身在秘魯的香港遊客近況。

【14:00】據了解，下午再多一宗酒吧樂隊群組初步確診個案，39歲男病人無外遊，他於灣仔Dusk Til Dawn任職保安員，至3月23日仍有上班，病人目前留醫伊利沙伯醫院。另外，聯合醫院增3人對病毒呈初步陽性。

【13:05】富臨集團宣布，新型冠狀病毒確診個案持續增加，為配合政府新推出的規例，決定旗下8間陶源酒家今日3月29日（星期日）起暫停晚市14日；4間富臨酒家將繼續休業，以減少人群聚集及社區爆發的機會。



8間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙咀道分店。另外，4間繼續休業的富臨線餐館則包括香港仔、北角、上水及恆豐分店。

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【11:55】據悉早上增至少14宗初步確診新型肺炎個案，其中酒吧樂隊群組至少增兩人初步確診，其中一名32歲男病人，是中環Insomnia樂隊成員，在屯門醫院留醫，他同時是第432宗個案的密切接觸者。

另一人是40歲女病人，於灣仔酒吧Dusk Til Dawn工作，由亞博檢測中心轉往北大嶼山醫院留醫。

此外，一名28歲男病人或與此群組有關，他無外遊史，但曾到訪尖沙咀All Night Long旁邊的一間酒吧，目前留醫伊利沙伯醫院。

其餘的11名病人分布在6間醫院，北大嶼另有兩名病人分別48歲及21歲的女病人，均由亞博檢測中心轉送，其中21歲病人從英國經多哈抵港。博愛醫院一名77歲男病人是早前的確診個案的父親，另一名同院的74歲女病人則曾外遊至新加坡及英國倫敦，3月17日抵港。伊利沙伯醫院的19歲男病人於倫敦讀書，3月25日返港。瑪麗醫院的49歲女病人同樣到過倫敦，她3月初至中於當地工作，其同事已確診。聯合醫院及律敦治醫院則分別有4宗及1宗初步確診個案，結果有待覆檢。

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【03:20】今日（29日）凌晨起禁止四人以上人群聚集，為期14日。政府凌晨約1時推出十張「新規定QA」圖片，解答在什麼情境下會反「限聚令」違規。其中最新指出，新盤賣樓或銷售活動，不會獲得豁免，亦須遵守不多於四人群組聚集，及群組之間要保持1.5米距離。至於麻雀館、卡拉OK、按摩院、宗教埸所雖然可繼續營業，但亦須遵守上述要求。

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【02:30】本港昨天（28日）新增64宗確診個案，其中有10人與「酒吧樂隊群組」相關，該群組至今已有55人染疫。其中第524宗個案、56歲男子曾到灣仔酒吧Dusk till dawn，他亦曾在3月17日到長江集團中心。

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【01:00】前天文台台長林超英周六（28日）在個人網誌提到，全港市民大部分通力合作，主動多留在家，加大社交距離，成功大幅抑制傳播，把個案倍增速度延長至一星期左右，形勢得以緩和，否則按港人從海外疫區歸來以來染病人數增加速度推算，到4月3日可波及一萬人，現下調至1,100人。

但林超英提醒，香港隔離病床只有約1,400張，就算一星期只是倍增一次，兩星期內也會爆棚，勸喻大眾「需要再擠出多點氣力，再創一次奇蹟，爭取把外推累積總數向下壓」。

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【00:30】蘭桂坊一帶，多間酒吧並沒有營業，街上烏燈黑火，間中只有零星路人及遊客經過，有警員在附近一帶巡查樓上酒吧及截查途人。有任夜更的士司機表示，蘭桂坊數十年來，就算懸掛十號風球，亦從未遇過現在的情況，故特意前來拍照留念。

【00:15】在旺角主朗豪坊一帶，大部分店舖已關閉，路上人多過車，未見有多人聚集情況。蘭桂坊德己立街儼如無人之地。兩位剛放工男士經過朗豪坊，其中黃先生表示，現時已甚少出街，他希望疫情盡快過去，可以回復正常生活。

【00:09】彌敦道有行街者多人並行，稱為免違法，要「扮唔識」，令人數少於4人；有一組4名青年行夜，見記者上前欲訪問，即笑說「你行埋嚟就超過4個人」，快速行開。

【00:00】《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》生效，以往周末深夜人來人往的旺角西洋菜南街，變得十分冷清。蘭桂坊不少酒吧沒有營業，加上有雨，水盡鵝飛。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼