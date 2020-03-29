【新冠肺炎】限聚令生效　政府出Q&A解構唱K及新盤賣樓有無豁免

本港新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續。政府立例由今日（29日）凌晨起，禁止四人以上人群聚集，為期14日。政府官方Facebook專頁「添馬台」在新法例生效後，於凌晨約1時推出十張「新規定QA」圖片，解答在什麼情境下會反「限聚令」違規。 其中最新指出，新盤賣樓或銷售活動，不會獲得豁免，亦須遵守不多於四人群組聚集，及群組之間要保持1.5米距離。至於麻雀館、卡拉OK、按摩院、宗教埸所雖然可繼續營業，但亦須遵守上述要求。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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卡拉OK可繼續營業 須限聚令

「添馬台」專頁就新規定解釋，公眾地方指公眾人士可以不時進入的地方，如某私人物業容許公眾人士進入，該私人物業則符合公眾地方定義，新規例中有關聚集的規定亦會適用。

故此麻雀館、卡拉OK、按摩院、宗教埸所雖然可繼續營業，但如屬公眾人士可以不時進入聚集的埸所，亦須遵守不多於四人群組聚集，及群組之間要保持1.5米距離等，如這些處所提供餐飲服務，亦須同時遵守適用於餐飲業的防疫規定。

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就違反聚集規定，責任誰屬，「新規定QA」指出，「在群組聚集中，所有參與的人士都有機會犯罪，包括出席或組織這些聚集的人；擁有、控制或營運聚集地方的人士，如明知而容許這些聚集進行，也有機會犯法。」