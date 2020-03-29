【新冠肺炎】網上銷售不跌反升　貿發局料疫後港人消費力反彈

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，本港貿易前景不明朗，貿易發展局副總裁周啟良今（29日）在商台節目上表示，自疫情爆發，貿發局已將十多個展覽及活動延期舉行，他本預測今年整體出口貨值會按年下跌2%，但目前相信會進一步擴大，首季出口信心指數亦將跌至2006年以來最低。不過他認為，網上銷售不跌反升，相信疫情過後，市民壓抑已久的購買力會帶動回升。 他又呼籲，中小企要抱有信心，認為「有危亦有機」，亦相信本港可安然渡過逆境，企業可趁機檢視營運模式，強調本港的一貫優勢，包括人流、物流、資金流、自由度等基本因素未減退。

貿易發展局副總裁周啟良（資料圖片）

周啟良表示，自2月起多個活動展覽受影響，需要延期，他又指，病毒席捲全球，全球展覽亦不倖免。他又指，下月貿發局亦有7個展覽，當中不乏全球最大的禮品及家居貿易展，已另覓檔期及合併成綜合展覽，「希望7月可開到騷，有協同效應。」但他強調，人身安全最重要，倘疫情不許可，將會另行安排。他又指，17年前沙士爆發，貿發局是首間機構使用紅外線探熱儀器，為入場人士量度體溫，亦會做好防疫措施。

7月中書展倘受疫情影響 將有應變方案



7月中的書展，是貿發局另一焦點，他與業界正密切開會，期望可如期舉行，他指，不少書店經營存壓力，亦有多本新書專揀書展期間面世，「業界都有共識想搞得到」。他說，倘受疫情影響，將有應變方案，包括正積極尋找暑假另一檔期舉行。

他又提到，本港靈活多變，相信能重建國際信心。他指，去年社會運動下，他堅持予​31個展覽如期開騷，「讓海外買家來港睇一睇，他們都發現好和平安全」，他又謂，買家數字雖下跌19%，但參展商反映指買家質素反因而上升。參展商數字方面微跌1%，去年出口貿易則下跌4%。由於今年基數下降，惟受疫情影響，料下跌最少2%。最新公布的一月份零售總值下跌兩成多，不過，他認為，網上銷售不跌反升，他相信疫情過後，市民壓抑已久的購買力會帶動回升。



他呼籲，中小企宜抱有信心，因本港的一貫優勢，包括人流、物流、資金流、自由度等基本因素，未有減退。他又提到，本港過去面對不少逆境，皆能安然渡過，「疫情始終會過，差在幾時。」

周啟良期望，書展仍能於7月如期舉行。（資料圖片）

疫情亦令全球貿易格局帶來變化，以往全球一體化，但他相信未來供應鍊將會有異，會進而思考出產上游、下游供應模式，他又認為，本港貿易仍能於全球站穩陣腳，因本港背靠祖國，亦有東盟市場，由於當地市場法制、資訊物流不及本港，需利用本港轉口，「迎進來、走出口，香港點會差？」貿發局亦會協助本港企業建立品牌，通過雲端向大灣區市場推廣。他強調，企業應趁機重新考慮供應鏈，不應將「所有雞蛋放在同一個籃子」，亦要增強網上推廣。