【新冠肺炎】警方截逾70人違檢疫令　張建宗：行為自私　予以譴責

自3月19日起，港府為外國地區抵港人士設強制檢疫安排，自實施以來，截至3月28日，警方截獲超過70人違反檢疫令，並已將有關人士送往檢疫中心。政務司司長張建宗及食物及衞生局局長陳肇始分別於網誌談及事件。 張建宗指，違反檢疫令者擅自離開檢疫地點，例如到餐廳用膳和商店購物，這些自私及不負責任的行為會置整個社會的防疫安危於不顧，應予以譴責，若社區爆發傳播，情況將會一發不可收拾。陳肇始則呼籲，受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求。

（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，特區政府由3月25日起(暫時為期14天)加強防疫措施，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境。從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境。所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。其他措施包括加強對由英國、歐洲其他國家和美國抵港沒有出現病徵的人士進行病毒測試等。

而且亦於3月19日起，對外國地區抵港人士，實施強制檢疫安排，惟截至3月28日，警方截獲超過70人違反檢疫令，並把他們送往檢疫中心。有違反檢疫令者擅自離開檢疫地點，例如到餐廳用膳和商店購物。

張建宗指，行為自私及不負責任，會置整個社會的防疫安危於不顧，應予以譴責，若社區爆發傳播，情況將會一發不可收拾。

陳肇始：3月19日前抵港人士亦不能掉以輕心 應同樣在家居檢疫

食物及衞生局局長陳肇始則於網誌形容，香港現時面對病毒從海外傳入的威脅極大，強調政府會採取嚴厲的監察措施；她呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求。至於在3月19日前抵港、不需強制檢疫的人士，陳肇始籲他們不能掉以輕心，應同樣自行在家居檢疫。

陳肇始又提及醫護對市民「堅守在家」的呼籲，她稱醫護承受巨大的工作和心理壓力，市民應以行動回應，保持社交距離，為阻止病毒在社區蔓延出一分力。

張建宗指，政府對違反家居檢疫令人士，絕不姑息和絕不容忍他們的違法行為；一經定罪，最高可判處監禁六個月，並罰款25,000元。警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統發現有人涉嫌違反檢疫令後，會迅速調查，一經搜獲會將他們送往禁閉檢疫中心。對於證據充分的個案，政府會提出檢控。