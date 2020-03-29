羅致光：20年後安老院申請者將增4倍 需加強家居與社區支援服務

勞工及福利局局長羅致光今日（29日）在網誌中，提到過往4年平均每年約有1.5萬名符合入住安老院資格的新申請者，料20年後的每年增幅會是現在4倍或以上。除了加強規劃工作外，他指政府更需加強家居與社區支援服務，及改善長者健康與加強健康管理。

羅致光表示，過往4年平均每年約有15,000名符合入住安老院資格的新申請者，惟其形容不論政府多努力，仍是在「追落後」。他又評論上述需求增幅在歷史上不算高，亦算十分穩定，料20年後的每年增幅會是今天4倍或以上。



羅續指，由2015年至2019年，津助或合約安老院增加了8間，即平均每年只有2間，每間安老院資助宿位約100個，而由物色地點到完成興建需7至十多年，故上述安老院的興建起動工作，均在再前一屆、甚至更前一屆政府啟動。針對今年啟動19間安老院的興建工作，他預料到落成和入伙或已是下一屆甚至是「再或再再下一屆政府」了。

他認為，長遠策略除修訂《香港規劃標準與準則》以加強規劃工作外，更需加強家居與社區支援服務，以及改善長者健康與加強健康管理。

羅致光表示，過往4年平均每年約有15,000名符合入住安老院資格的新申請者，料20年後的每年增幅會是今天4倍或以上。（資料圖片）

羅致光：有議員問與往年一樣的問題



另外，羅在網誌中，批評有立法會議員詢問與往年一樣的問題，部分更可能忘了更改年份，他表示「多次懷疑自己有沒有看錯」，反問「為甚麼還要回答上年度《財政預算案》的問題？」