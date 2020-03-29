【新冠肺炎】菲傭自製文宣向同鄉介紹新規例 ：分散坐有助防疫

新型冠狀病毒肺炎﹙俗稱武漢肺炎﹚疫情持續擴散，政府今日﹙29日﹚凌晨起正式實行新措施，禁止多於4人在公眾地方群組聚集。周日的中環向來是外傭聚首一堂的地方，今早記者到現場觀察聚集情況，有菲傭表示，由於訊息不流通，遂自發製作告示板，向同鄉介紹新措施。 現場所見，外傭大致上均符合規例限制，其中有一個5名外傭聚集的群組，為免違反規定，拆成「兩組」 長期會有一人獨自坐在一旁，若要再聚會自行調動位置。其中一人表示，會減少聚會人數，希望減慢疫情擴散。

周日的遮打道行人專用區向來是菲律賓傭工的聚會之處，經常可見外傭成群結隊，席地而坐進餐、遊玩。不過在新規例下，只要一個群組多於4人集結，便可能屬於違法。

記者今早10時到遮打道一帶觀察外傭聚集情況，現場未見太多人聚集，亦大致上符合規例所定的4人限制，每組外傭都是4人以內坐在地上。

外傭指新措施有助提醒防範病毒

現場可見，有菲律賓文寫上的告示版放在當眼處，內文提到不可多於4人聚集，並提醒需戴上口罩及多用酒精搓手液清潔雙手；亦有横額寫上｢FIGHT COVID19﹙對抗新冠肺炎﹚｣。

來港工作逾25年的菲律賓傭工Des﹙化名﹚有份製作相關宣傳品，她表示新措施的消息於外傭間不流通，當日政府主要以廣東話宣布，外傭並不明白，只能依靠傭主、港人朋友翻譯告知。她直言，並非所有外傭都了解措施，故製作宣傳品向同鄉講解。

近日新增的確診個案中，有部份為菲律賓人。對於為何仍有不少外傭於假日外出，Des表示，並非所有外傭都有獨立房間，不少人只能於客廳睡覺，或與小童、老人同房，假日留在家中不便。她認為，措施有助提醒外傭防範病毒。

現場所見，群組都於4人以內。（歐嘉樂攝）

外傭從中介公司及領事館得知新措施

去年9月來港工作的菲傭Maribeth，今日與另外4名友人於遮打道行人隧道聚會，為免觸犯法規，記者所見其中一人獨自坐在另一張坐墊上。Maribeth表示，從中介公司及領事館得知新措施，過往一般與多名朋友聚會，在新規例下唯有減少人數，亦因此不能與所有友人同坐。

Maribeth認同留在家中確實較安全，但仍希望可於休假與友人見面遊玩，期間會戴上口罩，並於進食前使用酒精搓手液清潔雙手，以防範病毒。她希望保持人與人之間的距離後，可以減慢病毒擴散。

中環遮打道一帶今早未見太多外傭聚集。（歐嘉樂攝）

菲律賓人Kim於18年前到港工作，之後嫁予港人丈夫，從此在港生活；今日到中環與友人聚會，更帶上軟尺量度與隔鄰外傭群組的距離。操流利廣東話的Kim熟知新措施，她表示雖然仍有不少外傭假日外出，但認為只要依從規例，就有助防範病毒擴散，並會向同鄉介紹相關措施。