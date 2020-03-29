【新冠肺炎】婚禮限人數　新人減證婚親友 　兩家分枱食飯慶祝

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，至今已有近600宗病例。政府在近日公佈一系列針對人群聚集的措施，當中包括婚禮不可多於20人，以及餐廳一枱不能多於四人。有今日（29日）註冊的新人表示，新例實施後，要減少出席的證婚賓客；亦有新郎新娘與家人要分開食飯慶祝，「可能我同爸爸媽媽一齊食，佢（徐生）同爸媽、姐姐一齊食」，「今晚返到新家再一齊食囉」。

受疫情影響，黃生及黃太原本打算邀請三十多人來證婚，在得知新例後，唯有調整名單，一切從簡。（張浩維攝）

今早尖沙咀婚姻登記處，有新人在新規定下進行婚禮，記者現埸所見，當時入面有兩對新人，連同其家人朋友，場面頗為熱鬧，現場未見有人監察和執法。

新例後有新人要減少證婚親友 婚宴亦延期

今日是黃生黃太的大日子，但他們卻突然在要符合20人的規定上遇上煩惱。黃生表示，本來今日打算邀請三十多人來證婚，在周五得知新例後，唯有調整名單，以符合規例。被問及如何作出取捨時，黃先生指曾有掙扎，但主要認為「老同嫩嘅就避免出席喇，始終危險嘛，有親友話過好想嚟，但傾過幾次勸服左佢」；而其他儀式都會後補，今日只是簽紙，「驚疫情多過驚條例，不想太多人聚集」。

擺酒十圍 現被逼延期

另外，一對新人則指今日一切從簡，即使受到疫情影響，部分親友未能出席，但「始終健康最緊要，呢個疫情唔怪得邊個」。至於婚宴，徐先生指本來打算在酒店擺十圍，預計請一百人左右，現在婚宴被逼延期，有少許失望，但指「不過都開心嘅，我哋最後都結到婚！」

徐生徐太今日只帶同雙方家人證婚，免卻了要符合20人的規定的煩惱，但表示稍後在酒樓食飯卻會遇上「分枱難題」。（張浩維攝）

徐生徐太今日只帶同雙方家人證婚。（張浩維攝）

新人要分開食飯慶祝 指新例難實施

徐生徐太今日只帶同雙方家人證婚，免卻了要符合20人的規定的煩惱，但表示稍後在酒樓食飯卻會遇上「分枱難題」。根據新例，餐廳一枱不能超過四人，徐太指有待酒樓一會兒的安排，「可能我同爸爸媽媽一齊食，佢（徐生）同爸媽、姐姐一齊食」，徐生笑著補充「今晚返到新家再一齊食囉」。至於婚宴，一對新人則未有計劃，但預料有機會因疫情而推遲，「起碼等疫情穩定咗先」。

另外，徐太指剛才在註冊處看到頗多人，而且在他們前後的時間段都有新人註冊，預計登記處內可能已超過20人，認為要實行條例有確實難度：「政府點監察？」