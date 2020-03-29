【新冠肺炎】臨時抗疫條例生效　市民：十人拜山變一人拜山

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，由今日（29日）凌晨起，禁止四人以上人群聚集的臨時抗疫法例（限聚集令）生效，家族一同拜山亦無法幸免。 臨近清明節，以往不少人孝子賢孫會趁今日放假提早前往拜山。《香港01》記者今早到柴灣華人永遠墳場，發現上山拜祭的市民不多，巴士站並無大排長龍的情況，警方亦無實施封路的措施。有市民指，以往家族會十人一同上山拜祭，惟今年因疫情的影響及天氣不穩定，變成只有他一人拜祭；又指觀察到拜祭的人數大減一半，馬路沒有擠滿人，排隊乘車的過程亦非常順利。 此外，有紙紥店指，今年生意較去年大減一半；而燒臘店員亦指，不少市民取消訂購乳豬，生意大受打擊。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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清明時節雨紛紛，今早柴灣華人永遠墳場一度有零星小雨，上山拜祭的孝子賢孫不多，僅約六名警察和民安隊在場維持秩序。或受臨時抗疫法例影響，未見有大家族到場拜祭，大部分以二至四人為一組。市民均戴上口罩，並無因拜祭而鬆懈。

市民：臨時防疫法例應豁免節日

蔡先生今日獨自一人上山拜祭父母，因疫情的影響及天氣不穩定，從往年10多人的家族祭祀變成一個人。他亦觀察到拜祭的人數大減一半，表示馬路沒有擠滿人，排隊乘車的過程非常順利。

他認同政府對食肆、公眾場合的防疫措施，但認為清明節應有豁免，「清明節一年得一次，咁係咪紅事白事都唔畀聚會？而家就到端午節，係咪要禁埋爬龍舟？」

他亦指親朋好友平日忙於工作靠節日相聚，但今年已沒有拜年，也不敢與朋友吃飯，因此斥責政府施政「模棱兩可」，在爆發前並不及早封關及強制隔離，「政府係應該解決問題，而唔係製造問題！」

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市民：上山的巴士不足20人

而與兄長一同拜祭父母的盧先生表示，家人都害怕疫情而不敢拜祭，但他已做好個人衛生才出門。他更指今年的氣氛冷清，「頭先搭九號車（上山），連廿個人都冇呀！」

雖然香港經濟轉差，但他並無減少祭祀的花費，與去年相同約500元，主要購買父母生前喜愛的食物和元寶蠟燭。他並向先人祈求今年能國泰民安，疫情能盡快好轉。「我連麻雀都冇打呀，我最鍾意打麻雀喇。」

紙紥店生意較去年大減一半

此外，柴灣墳場下的紙紥店職員透露，今年暫時的生意比去年大減一半，一袋金銀衣紙只售賣100元。而燒臘店員亦透露有不少市民取消訂購乳豬，生意大受打擊。