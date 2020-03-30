【新冠肺炎．最新】港確診個案破600大關　群組傳播增

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，至今本港累計有642宗個案，包括641宗確診個案及1宗懷疑個案。

而再多一名男警初步確診，即累計已有3名警員中招。

今日是禁止四人以上人群聚集的「限聚令」生效第二日。食物及衞生局昨日指，暫時未有就新規例發出罰款通知書，而食物環境衞生署暫巡查3200多間餐飲業務處所，作出共約 280次提示（屬勸籲性質），主要與未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫，以及餐桌之間距離未符規定有關。