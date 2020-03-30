【新冠肺炎．最新】確診個案破600　消息：今增至少12宗初步確診

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，至今本港累計有642宗個案，包括641宗確診個案及1宗懷疑個案。 而再多一名男警初步確診，即累計已有3名警員中招。 今日是禁止四人以上人群聚集的「限聚令」生效第二日。食物及衞生局昨日指，暫時未有就新規例發出罰款通知書，而食物環境衞生署暫巡查3200多間餐飲業務處所，作出共約 280次提示（屬勸籲性質），主要與未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫，以及餐桌之間距離未符規定有關。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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【10:27】據了解，早上至少增12宗初步確診新型肺炎個案，當中兩人在屯門醫院留醫，包括一宗涉及酒吧樂隊群組個案，該名32歲女病人曾到訪尖沙咀All Night Long，之後有咳嗽及發燒，惟她的部份樣本對病毒一度呈弱陽性，結果有待覆檢。

北大嶼山醫院有一宗留學生個案，大埔那打素醫院兩名英國留學生的深喉唾液樣本初步陽性，將軍澳醫院兩名19歲女病人情況穩定。在瑪麗醫院有五人留醫，其中兩人的家人較早前已確診。

【08:00】截至周一（30日）上午8時，全國確診病例82431宗，累計死亡人數3306人，疑似病例174宗，治癒病例75612宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3182人。

【01:25】澳門周日（29日）新增一宗輸入確診病例，患者是一名44歲男子，曾由英國前往香港，於本月18日經港珠澳大橋口岸入境澳門，當時按衛生局檢疫措施被安排到金皇冠中國大酒店進行醫學觀察，本月21日及22日分別接受唾液樣本和鼻咽拭子樣本測試，結果均呈陰性。直至周日，患者再次進行鼻咽拭子檢測，樣本結果呈陽性；他目前身體情況一般，將安排到山頂醫院隔離病房住院治療。澳門現時累計38宗確診個案。

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