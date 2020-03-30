【新冠肺炎．最新】確診機動部隊男警上周五　曾到西九文化區野餐

本港新型冠狀病毒病肺炎疫情嚴峻，至今本港累計有642宗個案，包括641宗確診個案及1宗懷疑個案。而再多一名男警初步確診，即累計已有3名警員中招。 今日是禁止四人以上人群聚集的「限聚令」生效第二日。食物及衞生局昨日指，暫時未有就新規例發出罰款通知書，而食物環境衞生署暫巡查3200多間餐飲業務處所，作出共約 280次提示（屬勸籲性質），主要與未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫，以及餐桌之間距離未符規定有關。 本港今日新增至少19宗初步確診個案，當中至少9人從外地返港；另一名初步確診者是女學護，她曾於3月19日到訪尖沙咀All Night Long。

【18:00】三名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（《規例》）（第599C章），今日（30日）於裁判法院全部被判即時監禁，最長達三個月。政府傍晚表示，歡迎裁決，認為判刑可給予社會非常清晰信息，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。

【新冠肺炎】三人違檢疫令被判即時監禁 政府：對違例者絕不容忍

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【17:29】劉家獻表示，任何方法可幫病人解決到面對問題都會考慮。他指重大事故控制中心通知後，醫院會盡快安排病床，若病人情況有很急切的病徵，可召喚急救車。已啟用負壓病床中，820張床在內科病房，是讓成人使用，第二線隔離病房全部是讓成人使用。今日確診留學生差不多全部是英國回港，非留學生的個案有來自捷克、菲律賓及以色列等。

【17:25】張竹君由2月開始，每日出席4時半的衞生署記者會。被問到有關工作時間的問題，張竹君表示多謝記者關心，她稱很多同事工作時間比她更長，如署長及衞生防護中心總監等，他們每日要開很多會。

劉家獻稱，每個病人約等待一日，部分病人沒有病徵，病人出院數目追不上確診情況，希望一星期有第二線隔離病房情況可有改善。

【17:10】劉家獻指，整體很多醫院第一線隔離病房已「用得非常之緊」，今日剛開始7個聯網每間醫院醫生會審視病人條件，若符合會盡快轉到第二線隔離病房。不同方案亦有利弊，未來有確實方案會向市民文代。

張竹君表示，第663宗個案警員未找到感染源頭，這類個案令人擔心，有傳播途徑不明顯，未能追蹤到，單靠隔離密切接觸者未能斷傳播鏈，呼籲市民留在家中。

她指第670宗個案是公開大學學護，學校已停課，沒有到醫院，她曾到尖沙咀酒吧All Night Long。另第618宗及566宗有關，他們曾到約10人的生日聚會，未見是源頭。生日會在一間叫「POTATO HEAD」的食肆舉行，資料顯示地址位於西營盤。

【16:58】劉家獻指，很多醫院負壓病床使用率很高，部分去到70%至80%。部分病床非同一時間使用到，若一個疑似個案放在病房，當中的其他病床便不能放病人，他稱已不斷想方法騰空第一線隔離病房。今日12時，瑪嘉烈傳染病中心病房使用率到80%，部分醫院更去到100%。

【16:54】張竹君表示，部分個案非回港時已有病徵，只是抵港時到亞博做檢測，亦有抵港人士是早前有病徵但康復。她希望抵港人士有少少病徵，或較早前曾有病徵亦通知當局。

她又稱，早前亦有個案是住在劏房，若共用廁所即使不相識亦當密切接觸者。第633個案、確診西九龍機動部隊男警員，在本月27日（上周五）、即發病前一日，曾與三、四名友人到西九文化區野餐；他沒有到練靶場，因此與確診的22歲女警沒有直接接觸。

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【16:48】劉家獻指，明白部分病人需在家中等待接受醫療，要視乎有沒有病床騰空，希望400張第二線隔離病房病床接受正在康復的病人，第一線隔離病房就可接受更多病人。截至下午3時，39位確診病人待分流到醫院第一線隔離病房接受治療。改裝第二線隔離病房400多張，今日已陸續開放使用。

【16:45】一名居於深水埗的初步確診青年（第567宗），在家等候逾一日，今日下午才獲送到屯門醫院。張君表示，關於該個案，若劏房沒有獨立廁所，鄰居會視為密切接觸者。另第663宗為警員，他於3月29日發燒到明愛醫院，於石硤尾警署工作；工作時有戴口罩，本月27日曾與朋友聚餐，他與早前確診女警沒有關。

劉家獻指，一個多月前已構思第二線隔離病房，今個星期病人第一線陸續轉到第二線隔離病房，部分醫院已開始，有400張。

【16:40】劉家獻表示，截至今日中午12時，負壓病房使用率為77%，負壓病床使用率為65%。普通內科病房改為負壓病房，名為第二線隔離病房。他公布推出二線病房，病人48小時內沒有發燒，沒有呼吸道病徵，測試正改善等條件的病人，會被安排轉到二線隔離病房。第二線隔離病房裝備亦會非常謹慎，醫護人員會全副裝備。

【16:30】衞生署舉行記者會，報告最新情況。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席。張竹君表示，今日有宗41確診個案，共683宗；新增患者為21男40女，當中34人有外遊紀錄，一半是學生。餘下4宗個案患者沒有外遊，本地感染途徑未明。

張表示，第670個案曾去過多人患病的尖沙咀酒吧ALL NIGHT LONG，第677個案的緊密接觸者曾於3月13號去過一些酒吧。

劉家獻表示，仍有554名患者留院，當中5人危殆、5人嚴重，增加一名。再多6人出院，包括唯一的疑似個案病人。

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【14:38】消息指，下午再增11宗初步確診個案，早上至今累計錄30宗個案。東區醫院一名17歲男病人3月28日從英國抵港，他返港前於當地曾接觸確診患者。大埔那打素醫院兩名初步確診病人均有外遊史，其中21歲男病人是從英國倫敦返港，他是早前另一名確診留學生的密切接觸者；而另一名60歲男病人則曾到過印尼。

聯合醫院則有8宗初步確診個案，病人全部情況穩定。

【11:27】據悉本港再增7宗初步確診個案，令本港今早至少新增19宗初步確診個案。其中東區醫院的36歲男病人到過法國，另外6名留醫威爾斯親王醫院的病人，全部人均有外遊史，當中5人到過英國。

【10:27】據了解，早上至少增12宗初步確診新型肺炎個案，當中兩人在屯門醫院留醫，包括一宗涉及酒吧樂隊群組個案，該名32歲女病人是一名學護，曾於3月19日到訪尖沙咀All Night Long，之後有咳嗽及發燒，惟她的部份樣本對病毒一度呈弱陽性，結果有待覆檢。

翻查其他曾到同一酒吧的個案，第411宗、38歲國泰男機師曾於3月18日到訪，而第428宗、22歲女警曾於3月20日到訪，此兩日均有樂隊現場演出。

北大嶼山醫院有一宗留學生個案，大埔那打素醫院兩名英國留學生的深喉唾液樣本初步陽性，將軍澳醫院兩名19歲女病人情況穩定。在瑪麗醫院有五人留醫，其中兩人的家人稍早已確診。

【08:00】截至周一（30日）上午8時，全國確診病例82431宗，累計死亡人數3306人，疑似病例174宗，治癒病例75612宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3182人。

【01:25】澳門周日（29日）新增一宗輸入確診病例，患者是一名44歲男子，曾由英國前往香港，於本月18日經港珠澳大橋口岸入境澳門，當時按衛生局檢疫措施被安排到金皇冠中國大酒店進行醫學觀察，本月21日及22日分別接受唾液樣本和鼻咽拭子樣本測試，結果均呈陰性。直至周日，患者再次進行鼻咽拭子檢測，樣本結果呈陽性；他目前身體情況一般，將安排到山頂醫院隔離病房住院治療。澳門現時累計38宗確診個案。

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