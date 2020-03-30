【新冠肺炎】病床爆滿　袁國勇：情況嚴峻　有少少進入失控狀態

撰文：鄺曉斌
最後更新日期：
本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，本港周日（29日）新增59宗確診個案，目前累計至少641宗確診個案及1宗懷疑個案。公營醫院隔離病床及隔離病房使用率分別已達62%及74%，當局料下周有400張經改裝的「二線隔離病床」可啟用。
港大微生物學系講座教授袁國勇今（30日）早接受港台節目訪問時表示，現時情況非常嚴峻，直言「有少少進入失控狀態」。他表示本港處理初期疫情的成功，是由於市民非常合作，但目前部分市民開始不注意防疫；同時3月19日前從外國返港的市民未有接受檢測或隔離，或導致大量社區傳播鏈出現，目前急需切斷相關傳播鏈，他呼籲市民增加社交距離。
袁國勇說，香港的檢測數字仍很低，若本港疫情繼續惡化，或會變成如意大利北部地區的慘況。為應對目前醫院隔離病床爆滿的情況，他建議可逐步將部分患者由最高級別病房，先轉移至第二級別的「二線隔離病房」；隨後，部分輕症患者可以入住駿洋邨等檢疫中心或隔離設施，待他們的病毒量低時可回家居隔離。他解釋，由於駿洋邨檢疫中心內設有多座樓宇，可分隔檢疫中心的病人及接受隔離的非病人。
惟袁國勇強調，相關措施要一步一步做，目前情況尚未到要讓輕症患者入住檢疫中心的地步。