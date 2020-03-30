【新冠肺炎】病床爆滿　袁國勇：情況嚴峻　有少少進入失控狀態

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，本港周日（29日）新增59宗確診個案，目前累計至少641宗確診個案及1宗懷疑個案。公營醫院隔離病床及隔離病房使用率分別已達62%及74%，當局料下周有400張經改裝的「二線隔離病床」可啟用。

港大微生物學系講座教授袁國勇今（30日）早接受港台節目訪問時表示，現時情況非常嚴峻，直言「有少少進入失控狀態」。他表示本港處理初期疫情的成功，是由於市民非常合作，但目前部分市民開始不注意防疫；同時3月19日前從外國返港的市民未有接受檢測或隔離，或導致大量社區傳播鏈出現，目前急需切斷相關傳播鏈，他呼籲市民增加社交距離。