【新冠肺炎】高拔陞：若香港如歐洲般大爆發　患者或需於社區隔離

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，本港周日（29日）新增59宗確診個案，目前累計至少641宗確診個案。當局昨日公布，公營醫院隔離病床及隔離病房使用率分別已達62%及74%，若確診個案增幅持續，本港或似外國醫院般癱瘓。 醫管局行政總裁高拔陞今（30日）早接受港台節目時表示，確診病人通常住院17日至20日，他期望二線病床能紓緩隔離病床爆滿的情況，本周內會啟用400張二線隔離病床。他同時警告，若香港如歐洲般疫情大爆發，屆時或要考慮不在醫院隔離，而讓部分病人留在社區隔離。

醫院管理局行政總裁高拔陞（資料圖片／羅君豪攝）

高拔陞表示，本港疫情在3月中出現大轉變，確診個案大幅增加，對病床數量造成很大壓力，目前仍有逾500名確診個案或懷疑個案仍留院治療或檢測，確診個案以成年人為主，因此兒科隔離病房並不適用；同時醫院要預料部分隔離病床予情況嚴重的病人，他直言隔離病床目前是爆滿狀態。

高拔陞指出，病人通常住院17日至20日，按目前觀察，病人康復出院後初段通常病情穩定，當局現正加設二線病房讓情況較輕微、穩定的病人入住，醫管局本周內會啟用400張二線隔離病床。他期望，二線病房能紓緩病人確診後未能即時入院的情況。

高拔陞又警告，但若本港如歐洲般疫情大爆發，屆時或需考慮不在醫院隔離，只能讓部分病人留在社區隔離。