【新冠肺炎】劏房男確診　一度未獲即時送院：憂同住母無事都變有

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球大流行，本港昨（30日）確診個案突破600宗，公立醫院負壓隔離病床「爆棚」，昨有51名確診者未獲送院。其中居於不足200呎深水埗劏房、任職酒吧的21歲男患者黃先生，亦是其中之一，根據衞生署最新資料顯示，他被呈報為已送往廣華醫院，黃先生接受訪問時指，自己於前日（28日）確診，惟至今未獲安排送院，其同住母親則仍等候入住隔離中心通知。兩人仍同一屋簷下，唯有佩戴口罩盡量相隔，黃先生嘆指無奈，「怕媽媽無事都變有事」。 協助跟進的區議員李國權則批評，對港府做法感到詑異。黃先生今午12時許透露，已獲救護車接載其送至屯門醫院。

根據衞生署截至昨日公布，黃先生被呈報為已送入廣華醫院治理，惟他表示，他一直留家，未獲安排入院。（衞生署公告截圖）

黃先生（戴帽者）前日（28日）證實確診，直至今午12時許始獲派員接載送院。（鄧詠中攝）

任職酒吧的黃先生指，確診當日已致電衞生署查詢，至今（30日）早仍未能聯絡衞生署，故他至今仍未入院，需繼續於不足200呎的劏房單位與母親同住。他又指，有緊密接觸的同事已被送往隔離中心，惟其同住母親仍需等候安排，部分鄰居則自行入住酒店「避疫」。另外，黃先生家中亦有養狗，惟漁護署至今未派員處理。



他表示，其單位屬「精裝套房」，「唔係坊間睇到好舊嗰種」，亦設獨立廁所，但不敢保證抽氣扇及喉管等是否與其他單位相連。他又嘆指，不欲自行前往急症室求助，「擔心會傳染畀人」，惟家中狹小，兩母子至今仍被迫同一屋簷下，「怕媽媽無事都變有事。」他又指，他與母親面臨龐大壓力，情緒亦見不穩定，鄰居更出言怪責，「怪點解唔同佢哋講，但其實我哋都係受害者」。



黃先生批評，政府部門互相推卸責任，亦對仍在家中等候入院的確診者「零監管」，「如果我自己出咗街，咁點算？」

據了解，患者與母親同住基隆街一劏五的劏房單位，同屋另有4個住戶。

協助跟進的油尖旺區議員李國權則表示，獲悉後即時向各政府相關部門了解事件，他引述衞生署指，目前醫院病床不夠，確診者需於家中等候，惟隔離單位則仍有空缺。他對於黃生母親仍未獲安排入住隔離中心感到詑異，批評政府安排不周，令確診家庭增添壓力。

證實確診的黃先生居於基隆街一個劏房單位。（陳永武攝）